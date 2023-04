VUČIĆ: Skupite 85 poslanika koji sumnjaju u moj legitimitet i imaćete i izbore i referendum

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji "Prva tema", a jedna od tema razgovora je bila i opozicija.

- Kao pokaznu vežbu su uzeli Anu Brnabić, za svakoga ko bi bio u svog predsednika i pokazao neku dozu odanosti jer je to u savremenom svetu ne postoji, svi brinu samo o sebi. Pošto Ana pokazuje da je u stanju da ponekad kaže nešto, pošto ja ne mogu svaki dan da reagujem na sve izmišljotine, onda uništavaj Anu Brnabić, ne zato što će ona da promeni svoj stav, već da bi svako drugi shvatio kroz šta mora da prođe ako ne bude loše govorio o Vučiću. I to vam je onaj nivo površnosti i neznanju gde vam najgori đaci i najveći lenjivci, drže predavanja obrazovanim ljudima. Ja sve te ljude znam sa fakulteta, oni su svi bili gori od mene. Svakog dana ja slušam sve najgore - da sam krezub, pijanac, smeta im što volim vino. Važno je da samo po svaku cenu mržnjom dobijete poverenje ljudi, ali to ne ide. Zato evo vam izbor, 85 potpisa, ja ću da zamolim poslanike SNS-a da se izjasne i idemo na referendum - naveo je Vučić. - Da nam olakšaju kampanju, da osiguramo narodu još 4 godine mira i prosperiteta. Ja znam kakav će rezultat da bude, ja znam naše građanje. Neka narod odluči - rekao je Vučić.

