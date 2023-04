SC Radnički je dom slavnog košarkaškog kluba sa Crvenog krsta koji je svojevremeno bio i šampion države.

- Ima li ovde mesta za tolike kvadrate - upitao je predsednik, na šta je dobio odgovor da su brojke impresivne.

- Samo hala će da prima preko 1.000 ljudi - istakao je Vučić.

- Idemo jedno 12 metar au zemlju, skoro 20 metara u vis. Svaki uslov je ispunjen i bilo koje međunarodno takmičenje možemo da održimo. Imamo 17 klubova, u 16 sportova smo, rastemo svakog dana, i pored svega ovoga stigli smo tu gde jesmo, rekli su predsedniku.

- Srećan sam što to možemo da uradimo - naglasio je predsednik.

- Duda je uradio jednu veliku stvar. Čovek je i svoju sujetu ostavio po strani da bi uradio nešto dobro i njegova supruga i dečaci mogu da budu ponosni - rekao je Vučić i dodao:

- "Radnički" je legendarni klub, osnovan 1920. godine, pre tačno 103 godine, dodao je Vučić.

Kako je rekao, reč je o veoma značajnom infrastrukturnom ulaganju.

Biće gotovo za dve godine

- Završićemo ovo za dve godine, jedino da me ne stavljaju u ring sa ovim momcima, to su velemajstori, to su legende srpskog sporta, našalio se Vučić i dodao da će ovo biti veličanstvena stvar, za uživanje svima.