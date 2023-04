Dačić: Izbori na Kosovu su samo nastavak Kurtijeve politike, završni čin proterivanja Srba odatle! (VIDEO)

Komentarišući izbore na Kosovu i Metohiji, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, rekao je za TV PINK da je to sve samo slika i prilika svega što se tamo dešava već duži niz godina.

- Ako pogledate, to je sve kontinuitet, i to ne samo Kurtijeve vlasti nego i svih drugih, vidite da je tu prepuno tih jednostavnih poteza kršenja svih dogovora koji su ranije postignuti, kršenje Rezolucije 12 44, krštenje Briselskog sporazuma, kršenje Vašingtonskog sporazuma, i mislim da dolazimo u situaciju da se praktično vraćamo u vreme pre Briselskog sporazuma - rekao je Dačić.

Ministar je rekao da ljudi zaboravljaju da je na osnovu Briselskog sporazuma i dogovora koju je postignut, da Srbija ostvaruje svoju političku reprezentativnost u institucijama Prištine, za koje nikad nismo rekli da su to institucije nezavisne države.

- Tome smo pristupali, i to ne samo mi već i ti međunarodni dokumenti kao statusno neutralnom pitanju. Ali je bilo važno da Srbi budu prisutni i da učestvuju u institucijama. Kao rezultat tih dogovora i dogovora oko Zajednice srpskih opština Srbi su i učestvovali na tim prvim izborima koji su tada bili održani to je tada smatramo za jedno veliko dostignuće. To je tada bilo hvaljeno na sva usta - rekao je Dačić.

Kako kaže, sada imamo situaciju da kada Srbi su jasno rekli da neće da učestvuju u institucijama, oni sada ovo rade. Dodaje da je ovo samo završni čin svega onoga što su oni radili svih ovih godina.

- Od nelegalnog formiranja takozvane vojske, pa do policijskih akcija i policijskog pristupa na severu Kosova na šta nemaju pravo. Osnovni akt sporazuma govori između ostalog pored Zajednice srpskih opština i o u policiji, da policiju na Kosovu treba da čine Srbi. A mi vidimo te akcije kosovske policije, hapšenja, privođenja, maltretiranje ljudi, pa na kraju sada još i pucanje na Srbe. Vidimo nesprovođenje odluke Suda vezano za dečane. Na koju god stranu da krenete vi vidite da je to teranje neke svoje policijske koja za krajnji cilj ima u stvari da se otera odatle i da više nemamo o čemu da pričamo - rekao je Dačić.

- Oni sada i posle svega toga sve organizuju upravo na desetogodišnjicu odluke da ne žele da formiraju Zajednicu srpskih opština, a i sada nije izvesno da li će to da urade. Kurti sada ucenjuje sve redom tamo. Neće navodno ništa da ispuni i izađe sa predlogom statuta, ako mu se ne ispuni želja za članstvom za Savet Evrope - rekao je Dačić.

