Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas polaganju kamena temeljca za izgradnju novog sportsko-rekreativnog centra „Radnički“ u Beogradu.

Vučić je, nakon polaganja kamena temeljca odgovarao na pitanja novinara.

Komentarišući opoziciju i njihov stav oko Kosova, Vučić je rekao da moraju prvo da se sami dogovore.

- Neka se dogovore, ja sam spreman za sve. Hoće na referendum, idemo na referendum. Hoće u skupštinu, nije problem. Samo nemoj da nasilje proizvode, sve ostalo, kad god je to moguće - rekao je Vučić.

O Pećincima i izveštaju Evropskog parlamenta:

- Što se drugog dela tiče nisam video, ali svaki put imam mnogo kritičkih poruka, svaki dan ih slušam, razumljivo je, najviše će ih biti oko uvođenja sankcija Rusiji. Mnogo sam zainteresovaniji za to da mi kažu kako će da funkcioniše srpska ekonomija. Iako mnogo zaostajemo za najrazvijenijim zemljama, naša ekonomija ima veći rast i manju stopu duga od njihove ekonomije - rekao je Vučić.

Kako kaže, naša fiskalna i monetarna sfera odlično funkcioniše, tako da sam zadovoljan.

- Mene najviše interesuje kako narod u Srbiji vidi napredak Srbije. Uvek ću da budem na strani naše države, njenog novca i kapitala, to je negde i normalno ponašanje. Spreman sam da primim tu vrstu udaraca u svoja leđa i nikakav problem sa tim nemam. Nisam se, da vam pošteno kažem, mnogo oko toga ni potresao - istakao je predsednik i dodao:

- Što se prvog pitanja tiče, govorite o meni da sam negativno rođen, da sam upetljan u aferu "Jovanjica", pa vas ja ne tužim. I sada vi ili neki koji rade za vašu televiziju što je neko nekog privatno tužio. Šta, treba da idem po kućama i zabranjujem da neko nekog privatno tuži? Je l' to posao predsednika? Posao predsednika je da obezbedi da imamo dovoljno vrtića...a ne to.

O Kristoferu Hilu

- Ne gubite vreme čitajući gluposti na Tviteru, jer dokonih budala ima koliko hoćete. Treba da se dičite kako ste nešto uradili. Ovu halu 103 godine niko nije mislio da renovira, kamoli da izgradi, pa ćemo da je izgradimo. Što se Hila, on je intelektualac i on razume našu situaciju. On je čovek koji zastupa američku politiku, tako da ne treba očekivati da zastupa našu stranu. Taj jedan što piše taj izveštaj došao je kod mene, a u izveštaju piše "ogromne su ruske investicije u Srbiju", ja mu kažem hajde sad smisli jednu, jednu mu kažem da mi da, on gleda u plafon. Viče "ima bilbord". Kada imate izbore gde izlazi jedan odsto ljudi, to je čudo od demokratije. Ja verujem da će to da piše u izveštajima Evropske komisije.

- Što se tiče političkih pridika što nam drže, čujete, kažete "da, da, saslušali smo vas" i zdravo.

O lokalnim izborima na KiM

- Što se tiče Jablanovića i njihove odluke, pametno. Neće ih više od 100 izaći sutra. Oni misle da mogu da nateraju Srbe da zavole nezavisno Kosovo na silu, tako što će da plaćaju nekim medijima, nevladinim organizacijama. Neće, ujedinili su Srbe koji isto misle. Aljbin Kurti će od prekosutra zvanično biti okupacioni galajter i svi to znaju i dobro je da to čuju i vide lepo i ovi ljudi na Zapadu, tako da je dobra odluka Jablanovića. Srbi će i dalje da vole jedinu svoju državu koju imaju, a ta jedina zajednička država za sve nas zove se Srbija - zaključio je Vučić.

Autor: