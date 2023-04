Vučević uručio odlikovanja pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije

Izaslanik predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević, u prisustvu načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića, uručio je danas odlikovanja pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Ukazima predsednika Republike, povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije i Dana Vojske Srbije odlikovano je 196 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije zlatnim i srebrnim medaljama za zasluge i za revnosnu službu.

Takođe, Sretenjski orden trećeg stepena dodeljen je Vojnoj štampariji "Beograd" Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane.



Čestitajući odlikovanima, ministar Vučević istakao je da mu je izuzetna čast da sve pozdravi povodom proslave najznačajnijeg vojnog praznika - Dana Vojske Srbije, koji u našoj istoriji simbolizuje trajan izvori i nadahnuće kako našem narodu, tako i našoj vojsci.

- Danas uručujem odlikovanja pripadnicima Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije iz nadležnosti predsednika Republike Srbije i vrhovnog komandanta naše zemlje Aleksandra Vučića povodom proslava dva bitna datuma - Dana državnosti Srbije i Dana Vojske Srbije. Srbija slavi, pamti i poštuje i Prvi i Drugi srpski ustanak. Ti praznici su naše utemeljenje i učiteljica života. Na njihovim poukama mi jasno možemo videti iz čega je nastala današnja, moderna Srbija i čega se moramo držati i slediti da bi je sačuvali i odbranili - naglasio je ministar Vučević.

To je bila, podsetio je ministar odbrane, orijentacija i Karađorđeva i Miloševa.

- Jedinstvena snaga srca i ljubavi prema otadžbini, ali i snaga uma, pameti i državničke mudrosti. To su stubovi našeg napretka. Vera u sebe u svojoj sopostvene snage u našeg čoveka koji je iznedrio i našu državu i našu vojsku, i kome i ovim putem želimo da se zahvalimo - istakao je ministar Vučević.

Obraćajući se odlikovanima, ministar Vučević je istakao da su odlikovanja koja su im danas uručena, izraz međusobnog poštovanja i ljubavi vas prema državi i države prema onome što za nju čine.

- Požrtvovanje prema državi i narodu mora biti vrednovano i prepoznato i na ovaj način mi to i činimo. Budite ponosni na svoja odlikovanje i na jedno veliko hvala na vašoj revnosti i vernosti otadžbini. Izuzetna mi je čast što sam povodom proslave najznačajnijeg vojnog praznika u domu najstarije vojne jedinice, naše dične Garde u ime predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića imao priliku da uručim pripadnicima, jedinicama i ustanovama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije državna odličja Republike Srbije - ukazao je ministar Vučević.

Ministar odbrane je čestitke uputio i porodicama nagrađenih pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije

- Čestitam vama i vašim porodiciama kojima neka je na ponos što imaju vas kao najbolje primere časti, poštenja, rodoljublja i predanosti našoj jedinoj državi, našoj otadžbini, našoj Srbiji. Živela Vojska Srbije, živela otadžbina Srbija! - poručio je ministar Vučević na kraju obraćanja.

Današnjoj svečanosti u Domu Garde na Topčideru prisustvovali su članovi Kolegijuma ministra odbrane i Kolegijuma načelnika Generalštaba.

Ministar Vučević takođe je danas uručio oficirima Vojske Srbije ukaze predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića o unapređenjima i postavljenjima na nove dužnosti.

U čin brigadnog generala unapređeni su pukovnici Predrag Kraljević, Dragan Arsenijević i Milan Lazić. Brigadni general Brane Krnjajić postavljen je na dužnost zamenika komandanta Ratnog vazduhoplovstva i PVO, a pukovnik Milan Elenkov na dužnost komandanta 204. vazduholovne brigade.

Ministar Vučević, čestitajući oficirima koji su unapređeni i postavljeni na nove dužnosti, rekao je da je u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije i njime propisanim ovlašćenjima ministra odbrane, predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, a na osnovu konsultacija sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije, predložio unapređenje i postavljenje na dužnosti za pet oficira.

- Danas imam čast da vam u ime predsednika Republike čestitam na zasluženim unapređenjima i postavljenjima. Gospodo unapređeni i postavljeni oficiri, verujem da ćete opravdati ukazano poverenje. Imajte uvek na umu da je to poverenje koje u vas ima država Srbija, naša otadžbina i da njoj stojite odgovorno. Želim da sa ponosom nosite svoje nove činove naše slavne vojske i obavljate nove dužnosti. Podsećam vas na životnu istinu da napredovanje u časti, napredovanje u karijeri podrazumeva još veću predanost i veću odgovornost, još veću mudrost i veću staloženost. Možda iznad svega još veću posvećenost i odanost prema državi i vojsci, prema svome narodu. Tom ljubavlju mora biti prožet svaki vaš radni dan. To je naš posao, to je vaš posao i priziv od Boga i na to moramo biti ponosni, na to morate biti ponosni, jer od tog poziva nema uzvišenijeg posla. Obezbediti mir je zadatak koji sa radošću i ponosom primamo, jer od toga nema veće časti – naglasio je ministar Vučević.

Ministar odbrane je okupljenim oficirima poručio da čuvaju i vole našu Vojsku i našeg vojnika, da prenose znanja i iskustva koja su tokom karijere sticali i da stvaraju u oficirskim, podoficirskim i vojničkim strojevima sebi braću i drugove.

- Danas, dok zagledani u našu slavnu istoriju očekujemo dan obeležavanja Takovskog ustanka iz 1815. godine, poklanjamo našem narodu Prikaz „Granit 2023“ na batajničkom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“. Tog dana moramo pokazati svoju ljubav prema državi i narodu i našu rešenost da svetinje branimo svim sredstvima. Budite ponosni na svoju državu i ono što smo zajedno uspeli da uradimo, da unapredimo odbrambene sposobnosti i podignemo materijalni status naših pripadnika. Ta činjenica će se najbolje videti sutra kada budemo izložili narodu ono sa čime Vojska Srbije raspolaže – naglasio je ministar Vučević.

Ministar odbrane je oficirima poručio da nastave da još snažnije i jače rade na unapređenju naše vojske.

- Čestitam vama i vašim porodicama na unapređenjima i postavljenjima. Očekujem od vas da još snažnije i još jače nastavite da radite na jačanju i unapređenju Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. U ovakvim svečanim prilikama naš narod je svojom mudrošću uvek znao da ovekoveči velike događaje. Koristeći se tom mudrošću. Čestitam vam i srdačno vas pozdravljam usklikom: „Dabogda se hiljadili takvi junaci!“. Neka živi naša slavna vojska! Živela Srbija!- poručio je ministar Vučević.

Brigadni general Predrag Kraljević rođen je 1969. godine u Imotskom. U profesionalnoj vojnoj službi je od 1992. godine. Završio je Vojno-tehničku akademiju 1992. godine. Na dužnosti je načelnika Vojnog kabineta predsednika Republike Srbije.

Brigadni general Dragan Arsenijević rođen je 1971. godine u Beogradu. U profesionalnoj vojnoj službi je od 1994. godine. Završio je Vojnu akademiju 1994. godine, specijalističke akademske studije 2006. i Generalštabno usavršavanje 2020. godine. Na dužnosti je načelnika Uprave za obaveštajno-izviđačke poslove (J-1) Generalštaba Vojske Srbije.

Brigadni general Milan Lazić rođen je 1971. u Požegi. U profesionalnoj vojnoj službi je od 1995. godine. Završio je Vojnu akademiju 1995. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2009. i Generalštabno usavršavanje 2020. godine. Na dužnosti je načelnika Uprave Vojne policije.

Brigadni general Brane Krnjajić rođen je 1969. godine u Francuskoj. U profesionalnoj vojnoj službi je od 1992. godine. Završio je Vazduhoplovnu vojnu akademiju 1992. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2008. godine, Generalštabno usavršavanje 2014. godine i Visoke studije bezbednosti i odbrane 2020. godine. Do sada je obavljao dužnost komandanta 204. vazduhoplovne brigade Ratnog vazduhoplovstva i PVO.

Pukovnik Milan Elenkov rođen je 1972. godine u Dimitrovgradu. U profesionalnoj vojnoj službi je od 1995. godine. Završio je Vojnu akademiju 1995. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2009. godine, Generalštabno usavršavanje 2018. godine. Do sada je obavljao dužnost zamenika komandanta 204. vazduhoplovne brigade Ratnog vazduhoplovstva i PVO.

