Petković: Srbi da ostanu mirni,da ne nasedaju na Kurtijeve provokacije za izbore

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković pozvao je danas srpski narod na KiM da u nedelju, kada se održavaju izbori u četiri opštine na severu, ostane miran i da ne naseda na provokacije "okupacionog gradonačelnika" Aljbina Kurtija.

Petković je za Tanjug rekao da će sve ono što se tog dana bude dešavalo predstavljati veliku sramotu za celu Evropu.

"Svi ćemo tada prisustvovati pokušajima i nameri Prištine da okupira ceo sever KiM. Okupacioni gradonačelnik Aljbin Kurti je ono što srpski narod nikada neće prihvatiti. Zato još jednom kažem, neka budu tog dana puste ulice i neka narod ostane u svojim kućama, a oni neka obave svoj prljavi posao. Samo ne znam koji je interes svega toga. Da li normalizacija odnosa, naravno da ne, ovo je pokazatelj da nema nikakve normalizacije odnosa i da je Priština i ne želi", ocenio je Petković.

Prema njegovim rečima, taj 23. april će biti upisan crnim slovima u istoriji evropske demokratije, jer je gotovo nezapamćeno da je neko iskoristio izborni proces da bi proterao ceo srpski narod, što, kaže Petković, uptavo želi Aljbin Kurti.

"Organizovanjem ovih protivpravnih izbora Kurti zapravo želi da postane faktički okupacioni gradonačelnik u sve četiri opštine na severu KiM. Nažalost te izbore su podržali mnogi sa zapada i time dali dodatni vetar u leđa Kurtiju koji svojom antisrpskom politikom čini sve da srpski narod sa KiM jednom zauvek nestane, da tri do četiri odsto Albanaca koji žive na severu KiM treba da upravljaju opštinama i nad 98 odsto srpskog stanovništva, što je nešto apsolutno nedopustivo. Ovim protivpravnim izborima, koje organizuje Kurti su primer gaženja demokratije i osnovnih ljudskih prava", rekao je Petković.

On je podsetio da prošle godine, kada je Kurti zabranio održavanje referenduma i srpskih izbora na KiM, međunarodna zajednica nije bila preterano glasna u osudi takvog akta, ali da su zato sada podržali izbore i činjenicu da će Kurti postati okupacioni gradonačelnik, što do kraja ogoljuje celu politiku Prištine i Aljbina Kurtija prema srpskom narodu.

"Neka sada svi dobro vide ko je zapravo prava namera Aljbina Kurtija, ne da formira ZSO, već da dodatno na severu gde su Srbi većina i gde živi 98 odsto Srba, pre svega glavnu reč u vođenju opština imaju Albanci. Pa to se nikada nije desilo", rekao je Petković.

Kako kaže, činjenica da je Jablanović odustao od kandidature govori da srpskih kandidata na severu KiM neće biti i da će oni koji prezentuju Prištinu, i koji su predstavnici albanskih političkih partija, voditi sever KIM.

"Mi želimo da živimo u miru, da u procesu dijaloga ostvarimo boljitak, pre svega za život našeg naroda, ali ako imate ovakvo ponašanje i Prištine i međunarodne zajednice, imate silovanje demokratije. Jasno vam je da nemate sagovornika, da nemate u Prištini iskrenog sagovornika koji želi mir i normalizaciju, koji želi da kompromisnim rešenjem dođe do pomirenja srpskog i albanskog naroda. Mi ćemo svakako da čuvamo mir, ali ćemo čvrsto kao i do sada stajati uz svoj srpski narod koji ima svoju državu i jednog predsedniika, a to je Aleksandar Vučić", rekao je Petković.

On ističe da su predstojeći izbori privid demokratije, jer se glasa u policijskim kontejnerima i stanicama i gde na ulazu u te kontejnere stoje ROSU policajci sa dugim cevima.

"I to su sada ne znam kakvi izbori koje podržava Zapad. Sve ih bilo sram zbog toga, a naš narod koji je mnogo toga preživeo i izdržao izdržaće i ovaj najnoviji zulum Aljbina Kurtija", rekao je Petković.

Na pitanje kako će izgledati život Srba na severu KiM, nakon izbora Petković kaže da je srpski narod navikao da prolazi kroz mnoge teškoće i da ovi novi izazovi pokazuju kakve su zapravo prave namere Aljbina Kurtija koji svakog dana vrši političko nasilje nad srpskim narodom na KiM.

- Pa nisu tek tako Srbi napustili prištinske institucije na severu KiM. Činjenica da na severu imamo nelegalne policijske baze, ROSU policiju koja nema tamo šta da traži i koja je na severu KiM samo zato da bi maltretirala srpski narod i pucala na nevine ljude. Pa videli smo pre neki dan da njihov takozvani ministar unutrašnjih poslova odlazi na Bistrički most da pozdravi tamo Rosu policajce koji su na tom nelegalnom punktu, valjda da ih sada nagradi zbog toga što pucaju na nevin srpski narod, a da ne govorim o mnogim drugim stvarima, da nam hapse ljude i proteruju gotovo svakog dana, da zabranjuju korišćenje registarskih tablica sa KM oznakama, da zaustavljaju vozače saniteta, maltretiraju bolesnike, da različitim zloupotrrebama prištinskog pravosuđa Kurti zapravo pokušava da se obračuna sa srpskim narodom na KiM - rekao je direktor Kancelarije za KiM.

Kako je istakao, zbog takvih stvari i činjenice da nam žele sve najgore, da proteraju Srbe i žele da ostave srpski narod da živi i u ekonomskom i u političkom getu, dostojanstveni srpski narod je napustio sve, što je podržao Beograd koji je uvek uz svoj narod.

"Oni koji su nama držali lekcije oko izbornog procesa u centralnoj Srbiji, koji su znali da postave 1.001 pitanje, naročito 2000-ih godina kada je opozicija bojkotovala izbore, kada je sve u smislu regularnosti bilo čisto kao suza. Postavljali su pitanja i da dovode izborni proces u pitanje, ali zato vrlo rado podržavaju Kurtija da bude okupacioni gradonačelnik i podržavaju izbore koji nisu izbori. Takvi sa zapada sada podržavaju taj proces, da li se to tako nagrađuje Kurti", rekao je Petković.

On je istakao da će se videti u nedelju kako će se odvijati izbori.

- Naš narod je miran i dostojanstven, želi da živi na svojim vekovnim ognjištima i nećemo dopustiti Prištini da ovakvim aktima ugrožava pre svega slobodu i opstanak našeg naroda. Neka rade oni svoj posao mi ćemo da se izborimo za bolji život našeg naroda na KiM i izborimo i za stabilnost i mir - istakao je Petković.

Na pitanje šta može da se očekuje u Briselu 2. maja, kada će se održati nova runda dijaloga na visokom nivou, Petković kaže da je još u Ohridu dogovoreno da tog dana Upravljački tim predstavi svoj rad, a to je nacrt Statuta za formiranje ZSO.



On je dodao da će Beograd insistirati na formiranju ZSO, ali ne onako kako Kurti govori, koji želi da ZSO svede na nekakvu ljušturu bez sadržaja i pretvori je u neku NVO, već onako kako je to dogovoreno u, kako kaže, tom istom Briselu, odnosno da se formira u skladu sa četiri sporazuma koji se odnose na ZSO.



"Onako da ona ima suštinska ovlašćenja, svoj cilj i strukturu, način finasiranja od Beograda i sve što ZSO treba da ima, jer ona mora da predstavlja mehanizam za očuvanje srpskog naroda na KiM, njihova kolektivna i individualna prava koja nažalost danas nema zbog ovakvih poteza Aljbina Kurtija koji se najbolje ogledaju u njegovoj odluci da se održe izbori u srpskoj sredini na severu KiM gde će da glasaju Albanci", rekao je Petković.