PREDSEDNIK VUČIĆ NAKON VOJNOG SPEKTAKLA 'GRANIT 2023': Naše je da čuvamo i štitimo mir, a to možete samo ako imate snažnu armiju (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas prikazu sposobnosti Vojske Srbije "Granit 2023“ na vojnom aerodromu na Batajnici, nakon čega je istakao da je naša vojska mnogo snažnija nego pre deset godina.

Predsednik Vučić se na početku obraćanja zahvalio gostima iz Republike Srpske i Mađarske.

- Imali smo veoma dobar razgovor jutros sa Orbanom o borbi protiv terorizma. Sarađivaćemo u svakom smisli, od proizvodnog do trening dela - rekao je Vučić i čestitao Mojsiloviću i Vučeviću Dan vojske.

Izabran je poseban datum, dan početka Drugog srpskog ustanka, veoma važan, jer je utemeljio modernu srpsku državnost.

Vučić je rekao da smo danas pokazali deo oružja i oruđa i dodao da se jasno vide novine i promene.

- Dalje razvijamo naše dronove, naručili smo i pre kraja godine moći ćete da vidite naše dronove kamikaze - kazao je Vučić i dodao da se prate dešavanja u Ukrajini i ono što se koristi na ratištu.

Vučić je rekao da smo mi drastično ojačali našu vojsku.

Imali smo probleme u specijalnim jedinicama, videli ste danas kako su svi opremljeni i odeveni, i 63. i 72. i "kobre" i "sokolove". Posebno sam ponosan što nam se prijavilo 1.700 kandidara za 530 mesta koliko smo tražili. 4,43 odsto su žene, ostalo su muškarci. Sa teritorije Beograda je veliki broj, najviše iz 7 okolnih okruga, a proporcionalno broju stanovnika ubedljivo najviše iz Leskovačkog okruga. Da čestitam tim ljudima, oni sa Toplicom i Pčinjom najviše brane Srbiju. Prijavilo se 3 puta više ljudi, verujem da ćemo kroz selektivan proces dobiti više od traženog broja vojnika, onda idemo na sledeći konkurs kada ovi momci budu dobili prve plate od 2.000 i više evra, onda će svi videti da govorimo istinu, i da je sve tako, baš kao i ovo danas što ovde vidite.

Danas ste mogli da vidite 10 migova 29 da lete, 10 "orlova", helikoptere, a tek nam stižu helikopteri, rekao je predsednik Vučić.

- Verujemo da ćemo nešto od zapadnih zemalja dobiti i helikoptera istočne proizvodnje. Naša vojska je sve snažnija, ali ćemo ljudske kapacitete morati i dalje da snažimo i popunjavamo. Naše je da čuvamo i štitimo mir, a to možete samo ako imate snažnu armiju - rekao je Vučić.

Izjava Petra Stano zaprepašćujuća

Odgovarajući na pitanje novinara o onom što je izjavio Petar Stano Vučić je rekao da se zaprepastio.

- Otvarao sam jednu fabriku prekjuče. Divna fabrika, nijedno pitanje se nije ticalo te fabrike. Juče kamen-temeljac za halu "Dušan Duda Ivković", opet nijedno pitanje se nije ticalo te hale. Danas smo pokazali oružje i oruđe koje Srbija nikada do sada nije prikazala, isto - rekao je Vučić.

- Danas sam se iznenadio kada sam čuo izjavu Stana. Ja ću pokušati jop jednom da objasnim, da ljudi ne budu dovedeni u zabludu. Mi smo do sada učestvovali u 4 ili 5 različitih izbornih ciklusa koje su organizovale prištinske vlasti. A nije trebalo da učestvujemo ni u jednom dok se ne formira ZSO, ili taman u jednom posle čega bi bilo jasno koje su to srpske opštine, iako smo ih već definisali. Deset godina kasnije, a za to nije kriva samo Priština, već Evropska unija koja je garant provođenja Briselskog sporazuma. Oni su to potpisali, Ketrin Ešton je tu stavila svoj potpis. Oni to nisu proveli u delo. A Srbi im posle 9 i po godina, upucavanja, maltretirala, šikaniranja, kažu nećemo dok ne sprovedemo ono što ste potpisali - kazao je Vučić.

Kako je rekao, Srbija nije šaka zobi, dali su im bezviznu liberalizaciju, dali ste im članstvo u Savetu Evrope...

- Nagradili ste ih čime još - upitao je Vučić i dodao da njih interesuje samo potpuna nezavisnost Kosova:

Neće da može!

- Mi smo u teškoj situaciji, ali to je naš narod na severu KiM odlučio. naš narod će sutra u miru ali sa prezirom da gleda one koji im odlučuju o vlasti. Nakon toga će biti potpuna okupacija - kazao je Vučić.

Vizna liberalizacija

Vučić je rekao da se o tome razgovara i da se nada da će taj problem biti rešen do 1. januara.

Neka opozicija skupi potpise i idemo na referendum, ujedno i na izbore

Predsednik Vučić poručio je danas opoziciji da skupi dovoljan broj potpisa za referendum za njegovu smenu, pošto je spreman za taj referendum, kao i da bi onda ujedno bili održani i izbori.

Na pitanje novinara kako komentariše to što su predsednik DS Zoran Lutovac i Nebojša Zelenović iz pokreta Zajedno danas najavili da počinju da prikupljaju potpise za referendum za njegovu smenu, Vučić je rekao:

Uvek sam oduševljen koalicijama Zavetnika, Dveri, Lutovca, NATO Ponoša i drugih. Ne odustajem od onoga što sam rekao, njih ima 85, ne treba im nijedan više, skupite 85 za moju smenu i ići ćemo na referendum, samo nemoj posle da kukate da li će to da ide sa ovim ili onim - ne nego ćemo 17 puta da izlazimo - sve zajedno idemo, da se izjasne ljudi o meni i o političkim strankama i njihovim politikama. To niko na svetu ne bi prihvatio, da im dodam još toliko, evo ja ću da ima dodam još 85 potpisa, prihvatam i nemam nikakav problem".

Kazao je da, ako je narod protiv njega, da mu ne treba ni dan da bude više na vlasti, ni jednog sekunda.

Odluka da ne idu na izbore,nije diktat iz Beograda, već odluka Srba sa KiM Odluku da ne učestvuju na izborima u četiri opštine na severu Kosova i Metohije gotovo jednoglasno su doneli sami predstavnici Srba sa KiM i to nije bio nikakav "diktat" iz Beograda, izjavio je Vučić. "Mi smo u teškoj situaciji, ali je volja našeg naroda. Da su mene pitali do poslednjeg dana bih lomio i vagao šta je najbolje. Oni su doneli listom gotovo jednoglasnu odluku da ne učestvuju u izborima. To je druga stvar što neki to ne veruju, nego misle da stiže diktat iz Beograda. Šta me briga za to. To je naš narod odlučio na severu Kosova", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara u Batajnici. Poručio je da će sutra, za kad su raspisani izbori u četiri kosovske opštine sa srpskom većinom, srpski narod na KiM "mirno odgovorno i sa prezirom da gleda one koje budu dovlačili iz Južne Mitrovice da glasaju i da budu njima vlast" u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku. "Šta će biti posle toga. Ništa. Potpuna okupacija, na koju su ljudi već spremni i svikli. Biće mirni. Biće odgovorni", naveo je Vučić.

- Samo posle nemoj da se žale Evropljanima, kao što se sada žale. Kakve sve zahteve ispostavljaju... Prvo su pričali kako smo ih povredili što smo spustili censuz sa pet na tri odsto, pošto su sada čuli da hoćemo da im ugodimo i da postoj inicijativa da im vratimo na pet odsto, jer su mnogo narasli, pa onda nemoj Vučiću slučajno da pustite, jer mi ne smemo u javnosti da kažemo da treba da se podigne cenzus opet na pet odsto, ali slučajno nemoj Vučiću da pustite da digne cenzus na pet odsto...- rekao je predsednik.

Prema njegovim rečioma, onda stranci prvo dođu pa kažu šta su im zahtevi.

- Pa onda kažu - petu nacionalnu frekvenciju morate da date tome i tome, i za to se pitaju opozicione stranke i evropske političke partije. Da li ste svi zajedno normalni, u kojoj to zemlji u svetu ima - zapitao je Vučić.