Ana Brnabić se zahvalila na toplom gostoprimstvu irskim domaćinima: 'Naši sastanci su bili veoma produktivni'

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić zahvalila se irskim domaćinima na društvenim mrežama na toplom gostoprimstvu tokom njene nedavne posete toj zemlji.

"Mojim cenjenim prijateljima u Republici Irskoj, upućujem iskrenu zahvalnost na toplom gostoprimstvu koje mi je ukazano tokom moje nedavne posete. Naši sastanci sa premijerom Leom Varadkarom, zamenikom premijera Mihaelom Martinom, ministrom Sajmonom Kovenijem, predsedavajućim Komiteta za pitanja EU Kalmom Brofijem, Irskom agencijom za razvoj - predsedavajućim Frenkom Rajanom i izvršnim direktorom Majklom Lohanom, bili su veoma produktivni. Razmene ideja i iskustava su bili od neprocenjive vrednosti i uverena sam da će naši razgovori dovesti do povezanije budućnosti naše dve zemlje.

To my esteemed friends in the Republic of Ireland, I extend my heartfelt gratitude for the warm hospitality extended to me during my recent visit. Our meetings with Taoiseach @LeoVaradkar , Tánaiste @MichealMartinTD , Minister @simoncoveney , Oireachtas EU Chair @brophytalks pic.twitter.com/8QeYmmpfyQ