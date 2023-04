BRNABIĆ: Jovanović bio deo vlade koja je u vreme jednostranog proglašenja nezavisnosti dela naše teritorije ćutala i gledala u pod

Premijerka Ana Brnabić komentarisala je na Tviteru tvrdnje lidera DSS Miloša Jovanovića da "nikada ne bi bio deo vlade koja predaje deo državne teritorije Srbije".

- Čovek ne samo da je bio deo takve vlade, već je bio savetnik u takvoj vladi! Vladi koja je u vreme jednostranog proglašenja nezavisnosti dela naše teritorije ćutala i gledala u pod! I to je on bio savetnik baš za taj deo teritorije. Danas bi, kao što smo videli nakon poslednjih izbora, pravio vladu sa bilo kim, pa i sa strankama za koje je Kosovo druga država. Samo da bude vlast. Toliko o tome. Ali nije to jedini problem - problem je i to što vređa inteligenciju našeg naroda. Kao i svi oni - levi i desni - napisala je Ana Brnabić.

