O ČEMU SE DANAS GLASA NA SEVERU KOSOVA I METOHIJE: Vanredni izbori u 4 opštine

Srpska lista bojkotuje izbore.

U četiri opštine na severu Kosova i Metohije - Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku danas se održavaju vanredni izbori, a biračka mesta su otvorena su u 7 sati.

Predsednik Centralne izborne komisije Krešnik Radonići izjavio je juče da je sve spremno za izbore. On je pozvao građane na severu Kosova i Metohije da iskoriste svoje glasačko pravo i na taj način, kako je rekao, "izaberu svoje legitimne predstavnike i izgrade demokratske institucije".

Na izborima u četiri opštine na severu KiM, od 10 kandidata za gradonačelnike iz srpske zajednice je samo kandidatkinja za predsednicu opštine Zvečan Slađana Pantović. Kandidati u izbornoj trci su Mitrovačka građanska inicijativa, Demokratska partija Kosova, Pokret Samoopredeljenje, kao i nezavisni kandidati.

Glasanje će se u 13 biračkih mesta održavati u kontejnerima koji su pre nekoliko dana dopremljeni u blizinu opština na severu Kosova i Metohije.

Srpska lista koja je do sada dobijala najveće poverenje birača na severu odlučila je da bojkotuje izbore jer Priština nije ispunila uslove zbog kojih su Srbi napustili kosovske institucije.

I Srbi na severu pokrajine ne žele da učestvuju na izborima koje organizuje Priština sve dok se ne ispune svi zahtevi zbog kojih su i napustili sve privremene prištinske institucije u novembru prošle godine.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da su odluku da ne učestvuju na izborima gotovo jednoglasno su doneli sami predstavnici Srba sa KiM i to nije bio nikakav "diktat" iz Beograda.

"Mi smo u teškoj situaciji, ali je volja našeg naroda. Da su mene pitali do poslednjeg dana bih lomio i vagao šta je najbolje. Oni su doneli listom gotovo jednoglasnu odluku da ne učestvuju u izborima. To je druga stvar što neki to ne veruju, nego misle da stiže diktat iz Beograda. Šta me briga za to. To je naš narod odlučio na severu Kosova", rekao je Vučić.

Poručio je da će danas, za kad su raspisani izbori u četiri kosovske opštine sa srpskom većinom, srpski narod na KiM "mirno odgovorno i sa prezirom da gleda one koje budu dovlačili iz Južne Mitrovice da glasaju i da budu njima vlast" u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku.

"Šta će biti posle toga. Ništa. Potpuna okupacija, na koju su ljudi već spremni i svikli. Biće mirni. Biće odgovorni", naveo je Vučić.

U Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću biće ukupno 19 biračkih centara, 13 centara je mobilno, a ostalih šest su školski objekti u kojima su se i ranije održavani izbori.

