KRESOVIĆ O IZBORIMA NA KOSMETU: To je 'kontejner demokratija' i nasilje nad Srbima

Tomislav Kresović, publicista, govoreći o izborima na severu Kosmeta kaže da je to ''kontejner demokratija'' ili, kako kaže, ''izbori iz nužnika''.

- Pošto su to Kurtijevi nužni izbori, dakle izbori iz nužnika, jer jedino tako može da definiše sebe. Mislim da je ključ stvari što je on dobio mig pojedinih diplomata, pre svega američkog i britanskog da organizuje te izbore - kazao je Kresović u Novom vikend jutru Jovane Jeremić na TV Pink.

Kako kaže, to što dovode policiju na biračka mesta je samo karakter te politike.

- Potpuno je jasno da je to oblik pritiska i nasilja nad Srbima. Ovi izbori ukoliko budu, a međunarodni faktor će formalno da ih prizna da su bili, oni su nepriznati sa stanovništva srpskih interesa. To je samo znak da predsednik Srbije nema razloga da . maja razgovara sa Kurtijem - ocenio je Kresović.

Borko Kašanski, urednik u Srpskom telegrafu, misli da neće biti incidenata zbog naše mudrosti i sloge.

- Mislim da uvek ima razloga da se ode na razgovore. Tu podržavam politiku koju vodi Vučić - naveo je Kašanski.

On je rekao da bi Srbija bila optužena da je remetilački faktor da ne ode na razgovor 2. maja.

Advokat Svetozar Vujačić rekao je da je predsednik Vučić predsednik kakvog Evropa neće imati u narednih 50 godina, koliko je uman i dalekovid.

- Sve će on to da sabere i oduzme, Tomo, to što si ti rekao i dosta toga stoji što je Borko rekao. I ipak će odlučiti da ide, jer ako ne ode onda će zemlje Kvinte imati debeo razlog da kažu da Srbi neće da učestvuju u pregovorima - naveo je Vujačić i dodao da su izbori farsa.

Kako kaže, cilj je da provociraju srpski narod.