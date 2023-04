BRNABIĆ O IZBORIMA NA SEVERU KiM: Ovo je dan kada je poslednji evropski geto legalizovan i legitimizovan!

- Zapamtite ovaj dan. Ovo je dan kada je poslednji evropski geto legalizovan i legitimizovan. Ove fotografije zaista oslikavaju "vladavinu prava" i pravo značenje "demokratskih izbora" na Kosovu i Metohiji koje su podržane od strane EU i Kvinte. Molim OEBS da obrati pažnju i da obavezno ovo preporuči drigima kao najbolji primer: održavanje izbora u privremenim kontejnerima pod direktnim nadzorom oružanih snaga. Izbori - slobodni i fer, sa oružanim snagama i oklopnim vozilima! To je Evropa u 21 veku - napisala je Brnabić na Tviteru i dodala:

Remember this day. This is the day when the last European ghetto gets legalized and legitimized. These are the images that truly depict the “rule of law” and the true meaning of “democratic elections” in Kosovo and Metohija as supported by the EU and the Quint. 1/4 pic.twitter.com/SVkfnwo8ec