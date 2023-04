'HIT TVIT I TRI PREDLOGA' - Evo koji je privukao najveću pažnju! Srbi sa severa KiM pokazali jedinstvo - očekuju se NOVI PRITISCI NA BEOGRAD

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gosti "Hit Tvita" bili su Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik Informera, Vladimir Đukanović, advokat i Olivera Zekić, direktorka REM-a.

Predlog broj 1 - Ljubimac Zapada

Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik Informera je govoreći o rezultatima izbora koje je organizovala Priština, on je rekao da je bio srećan i ponosan kada je video čvrstinu Srba sa Kosova.

- Pokazali ste neviđeno jedinstvo i pokazali jaku poruku zapadu - da neće da trepe teror, ideje Aljbina Kurtija... Na ulicama nije niko bilo - rekao je Vučićević.

Kako je rekao, Srbi su pokazali da neće da učestvuju u prljavim igrama ni Prištine, ni Kurtija, ni zemalja Kvinte i Evrope.

Vučićević je istakao da su ovo izbori sa najmanjom stopom izlaznosti u istoriji Evrope.

Vladimir Đukanović, advokat je rekao da Priština ne poštuje Briselski sporazuma i zašto očekuju da to Beograd poštuje.

- Vi sada sa 13 glasova hoćete da preuzmete vlast na severu KiM? Srbi sa KiM su junaci, poslušali su državno rukovodstvo, ali sam u strahu...Ovi sa zapada će nametnuti institucije - rekao je Đukanović i naveo da je njima dovoljno da jedan čovek izađe na izbore.

Moramo da se spremimo. Pokušaće da nametnu instituicije. Moramo da se kao država pripremimo za ono što sledi.

Đukanović je govoreći o pritiscima koji se očekuju, ocenio da će Beograd biti optuživan da je naterao Srbe na sveru KiM da ne izlaze na izbore.

- Mi sada kao država moramo da stanemo iz tih ljudi - istakao je on.

Olivera Zekić, direktorka REM-a se pita kako izbori mogu biti proglašeni legitimnim.

- EU je bila garant Briselskog sporazuma i šta se desilo? 10 godina nas zavlače kada je reč o formiranju ZSO! To je zavlačenje, obična šarada! Oni više ne čak i ne uvijaju u oblande ono što od nas očekuju - istakla je Zekić.

Ona je ukazala da ni u samoj međunarodnoj zajednici nije bilo jedinstva po pitanju održavanja ovih izbora.

Predlog broj 2 - Granit 23

Đukanović je ukazao da se vidi kampanja protiv namenske industrije.

- Plače mi se kada to vidim! Zašto to ljudi radite svojoj zemlji? Mora još da se ulaže, najveći problem će biti zadržati IT stručnjake, jer ne možete da im ponudite odgovarajuću zaradu - istakao je Đukanović.

Zekić je istakao da je vojska ta koje će nekoj državi obezbediti mir.

- Jaka vojska je garant stabilnosti. Ja sam utopista, volela bih da vojske nigde ne postoje, ali takva mogućnost ne postoji - navela je Zekić.

Vučićević je naveo da je 2012. godine bilo nula Pasarsa, juče smo ih videli 6, bilo je nula upotrebljivih migova 29, juče smo imali 10, videli smo da imamo 10 puta više helikoptera...

- Videli smo i neverovatan stroj srpskih specijalaca, najmodernije oprema...to je tako izgledalo da niko u regionu nije pokušao da se šali sa tim, ni u regionu, pa čak mi među ovdašnjim hejterima - rekao je Vučićević.

Kako je rekao, Vojska Srbije danas najmoćnija od raspada Jugoslavije.

Predlog broj 3 - Telekom

- Izdržali smo pritiske opozcije, dela civilnog društva, vlast nas nikada nije pritiskala. Niko neće učesticati na rad REM-a - istakla je Zekić.

Kako je dodala, peta frekvencija ne mora da se dodeli, a da će REM doneti odluku nakon mišljenja državnih organa da li je prekoračen rok za dodelu frekvencije.

Đukanović je rekao da ne razume bitku za frekveniciju u eri digitalizacije.

Gledaoci su glasali za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe,u toku emisije su mogli da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Đukanović je glasao za predlog broj 2, Vučićevićev favorit je bio predlog broj 1, kao i Olivera Zekić.

Predlog koji je imao najviše glasova je pod brojem 2 - Granit 23.

