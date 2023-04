Drecun: Izbori predstavljaju najblaže rečeno sumrak demokratije, Zapad pokazuje mišiće!

Prema njegovim rečima, Kurtijeva militaristička hunta u nedelju je jasno stavila do znanja da za njih ne postoji srpski narod na severu i da mu tu nije mesto.

Predsednik skupštinskog Odobra za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je da je očekivano da izlaznost Srba na severu KiM bude manja od jedan odsto i naglasio da jučerašnji izbori predstavljaju, najblaže rečeno, sumrak demokratije.

Srbi su, kako je ocenio, jasno pokazali da ne prihvataju ono što Priština pokušava i suprotstaviće se tome. Nema toga ko će naterati Beograd i srpski narod da prihvate ono što su odbili, naglasio je Drecun za Tanjug.

"Moramo zauzeti snažan stav da nema daljih razgovora dok se ne formira ZSO, dok se ne poništi ova farsa od izbora, dok se ponovo te četiri opštine ne nađu pod rukovodstvom srpskih predstavnika izabranih pre dve godine na legalnim izborima", rekao je Drecun.

Dodao je da izlaznost manja od jedan odsto očekivana jer je vodeća i zapravo jedina srpska politička snaga - Srpska lista, stavila jasno do znanja da neće učestvovati na tim lažnim izborima. Ovi izbori su simulacija izbora, naveo je Drecun i naveo da se izbori koji se održavaju u kontejnerima, uz naoružane pripadnike Prištine, sa dugim cevima...održavaju samo u zemljama gde vlada vojna hunta.

"Srpski narod je danas jasno stavio do znanja toj Kurtijevoj hunti da ga nikada neće naterati da prihvatiti lažnu državu Kosovo i da će živeti u svojoj državi Srbiji", rekao je Drecun. "Malo je reći da su današnji izbori sumrak demokratije. To su nedemokratski izbori, to je nešto što je apsolutno neprihvatiljivo, nešto što je upereno protiv dijaloga", rekao je Drecun.

Zapad Beogradu pokazuje mišiće

Na pitanje zar nije sumrak demokratije to što će biti priznati izbori na koje je izašao jedan odsto birača, Drecun kaže da je to politika zapada koji očigledno Beogradu pokazuje mišiće.

"Kada prihvatite i proglasite da su legalni ovakvi lažni izbori, nagrađujete Prištinu zbog svega što radi protivno bilo kakvom postizanju kompromisa i interesu srpskog naroda. Viznom liberalizacijom, početkom procedure članstva u SE...onda time pretite Beogradu i pokazujete da ćete bez obzira šta Beograd radio, ići svojim putem", rekao je on.

Drecun je naglasio i da nema konkretnih poteza koji bi nam pokazali da Priština želi da formira ZSO.

"Ovo što se danas dešava pokazuje da Priština ne želi da formria ZSO. Problem je što nije formirana ZSO, Srbi su zato izašli iz institucija i zato što su tamo prisutne terorističke jedinice, ustvari navodno snage Prištine. Otklonite te uzroke i problem se vraća u normalu", rekao je on. Priština ide suprotnim putem, Krvinta to podržava, naveo je Drecun i dodao da zato misli da je sve što se dešava na severu KiM pokazivanje mišića Beogradu, a pokazivali su ih i 1999. godine.

"Hoće da se razgovara o ZSO, a sada su izašli sa novom tezom - ako Srbi ne učestvuju na izborima onda ne može biti ZSO, jer to neće biti u političkom smislu opštine sa srpskom većinom", naveo je Drecun.

Kako je naglasio, situacija nas uvodi u veoma tešku poziciju, jer će Srbi uz bojkot navodnih rukovodstava opština, nakon ovih izbora, morati da organizuju svoj život.

"Predsednik Vučić će veoma snažno u Briselu zastupati stav da ne smemo da se povučemo od zahteva da se prvo formira ZSO isključivo na osnovu Briselskog sporazuma, sa potpuno jasnim izvršnim nadležnosti, čemu mora da se doda, apsolutno povlačenje prištinskih terorističkih formacija sa severa, jer se spremaju da ubace vojsku", rekao je Drecun.

Predsednik skupštinskog Odbora naglasio je da bi novi čelnici opština, Albanci, mogli da da donose odluke suprotne interesu srpskog naroda. Mogli bi, kako kaže, da donose odluke i o nacionalizaciji srpske zemlje za bazu za tzv. vojsku Kosova.

"Onoga trenutka kada rukovodstvo te četiri opštine pređe u ruke Albanaca, tog trenutka možemo očekivati potpunu ofanzivu u dovršavanju potpune okupacije i militarizacije severa KiM", rekao je Drecun i naglasio da je zapad jasno pokazao da mu nije stalo do dogovora i da je farsa sporazum o normalizaciji.