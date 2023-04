Premijerka Ana Brnabić i prof. dr Radivoje Simić počasni građani Šapca

Na svečanoj akademiji povodom Dana grada Šapca, aprilske nagrada danas su dobili predsednica Vlade Ana Brnabić, direktor Instituta za majku i dete profesor dr Radivoje Simić i vlasnik šabačke mlinske industrije "Klas" Dragan Popović.

Njima su uručene nagrade - Ključ grada, a premijerka Ana Brnabić i dr Radivoje Simić, jer nisu stanovnici Šapca, proglašeni su počasnim građanima tog grada.

Brnabić se zahvalila se u ime nagrađenih i podsetila na značajne rezultate grada, ali i one koji su ostvareni uz podršku države.

Izuzetna mi je čast da sam danas, u okviru obeležavanja Dana grada Šapca, dobila najviše priznanje koje grad dodeljuje, a to je povelja počasne građanke grada Šapca i ključeve grada, rekla je ona.

Ogromna mi je čast što imam priliku da se ispred svih nagrađenih obratim, zato što su nagrađeni, takođe, ljudi sa kojima mi je ogromna čast da delim ovo priznanje, jer su oni profesionalci u onom čime se bave, kazala je Brnabić.



Kako je istakla, Šabac je grad sa dugom istorijskom, kulturnom i privrednom tradicijom i grad koji je oduvek za našu Srbiju imao ogroman strateški značaj.

"Nalazi se na raskrsnici mnogih bitnih puteva u pograničnim pojasevima velikih carstava. Mnoge vojskovođe baš ovo mesto odabrale su gde će voditi odlučujuće bitke. To Šapčani znaju najbolje i najviše se ponose svojom istorijom", rekla je premijerka i podsetila da su ovde vođene bitke od Boja na Šapcu, preko Mišarske bitke, Cerske bitke i bitaka u Prvom i Drugom svetskom ratu.

Brnabić je podsetila na značajne ličnosti koje su doprineli razvoju i kulturi grada, od Jevrema Obrenovića, preko Milorada Popovića Šapčanina, Janka Veselinovića, Stojana Novakovica, Drage Ljočić i mnogih drugih.

Zbog toga, kako je istekla, ovo priznanje ima dodatni značaj i težinu, čini veliku čast i sa sobom nosi ozbiljnu odgovornost.

Preduslov za jaku i stabilnu zemlju, pored čvrste ekonomije, ulaganja u zdravstvo, obrazovanje, nauku i sve ostalo, jeste i ravnomerni regionalni razvoj - nešto šta smo pre 10 godina u Srbiji ne samo zaboravili, već smo u to i prestali da verujemo, kazala je premijerka.

Navela je da je Šabac primer koji ide uzlaznom putanjom, zato Vlada Srbije gleda da se oduži Šapcu za sve ono što je kroz našu slavnu istoriju dao i kako da Srbiju uistinu decentralizujemo, rekla je Brnabić na svečanosti u Šapcu.

Naglasila je da je infrastruktura preduslov za razvoj.

"Svi ovde znamo da je predsednik Aleksandar Vučić iz tog razloga tokom prethodnih 10 godina insistirao na izgradnji puteva i pruga koji će povezati Srbiju unutar sebe, ali povezati Srbiju sa regionom. Mi nikada u našoj istoriji nismo imali ovoliko ulaganje u puteve i sve više u modernu železnicu i pruge. Jedan od prioritetnih infrastrukturnih projekata jeste izgradnja autoputa Ruma - Šabac, novog mosta preko Save i brže saobraćajnice Šabac - Loznica, rekla je ona.

Zato je, navodi, ova 2023. godina posebno značajna za Šabac i uverena je da će u našoj istoriju biti upisana kao godina prosperiteta za ovaj prelepi grad.

"Most preko Save smo praktično već završili, pa do kraja godine otvorićemo i autoput Ruma Šabac. Dodatno završavamo brzu saobraćajnicu Šabac - Loznica do 2024. godine. U ove projekte država će praktično uložiti oko 475 miliona evra i to je ono što dugujemo Šapcu i njegovoj slavnoj istoriji", istakla je premijerka Brnabić.

Dodala je da se država trudila u prethodnom periodu da dovede strane investitore u Šabac, pre svega Jazaki i Mint, na čemu će, kako je istakla, raditi i dalje da bi se obezbedio sve bolji kvalitet života za Šapčane, a iznad svega privreda grada.

Premijerka je čestitala gradskoj upravi na odgovornom vođenju gradskih finansija i jačanju lokalne samouprave, što je veoma važno za jaku državu.

"Srbija se od 2014. godine dinamično razvija, otkad je Aleksandar Vučić postao predsednik Vlade Republike Srbije. Onda, 2017. godine kada je postao predsednik Republike, a ja preuzela da budem predsednik Vlade. Zahvaljujući političkoj smelosti i hrabrosti da se pravovremeno donose ispravne, ali teške odluke, ova zemlja je dobila priliku da se ekonomski razvija, da imamo kontinuiran rast plata i penzija, uprkos svim izazovima sa kojima smo se suočavali, kao što je pandemija koronavirusa, ali i u poslednjih godinu dana rat na istoku Evrope", rekla je premijerka.

Istakla je da je zbog toga važno da budemo zajedno i da nas u tome isprate lokalne samouprave kao što to radi Šabac.

Brnabić je kazala da je zato danas za Srbiju i Srbe najvažnije da sačuvamo mir, da zemlja nastavi da jača, da mladi ostaju u zemlji a da se deca rađaju, te da u 21. veku pokažemo sve što Srbija zna, ima i može, na ponos onih koji su je stvarali i na ponos onih koji dolaze za nama.