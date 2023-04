PREMIJERKA O SRAMNOJ OBJAVI NEMAČKOG PREDSTAVNIKA U PRIŠTINI: Evropska unija nikada nije nameravala da primeni Briselski sporazum, OVO JE DOKAZ!

"Ovaj tvit nemačkog ambasadora u Prištini je dokaz da Evropska unija nikada nije nameravala da primeni Briselski sporazum u čijem nastanku su posredovali i koji su potpisali kao njegov garant", poručila je premijerka Brnabić i dodala:

"Sada, 10 godina kasnije, iako Priština nikada nije primenila ni slovo Briselskog sporazuma, ona je velikodušno nagrađena. Ovako nešto bi bilo teško čak i izmisliti"….

This twt @GermanAmbKOS is a proof that the EU never intended to implement the Brussels Agreement which they brokered & signed as its guarantors. Now, 10 yrs later, although Priština never implemented a word of it, they were generously rewarded. One couldn't make this stuff up... https://t.co/N1wCjamxfI