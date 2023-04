Vesić: Srbi jedinstveno odgovorili na Kurtijevu hajdučiju (VIDEO)

Tzv. Lokalni izbori na severu Kosova i Metohije bili su “hajdučija” sa ciljem da se razbije ideja o Zajednici srpskih opština, ali su Srbi pokazali da su jedinstveni i da njima ne može da se manipuliše jer oni govore jednim glasom, izjavio je danas ministar gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

“To je bila imitacija izbora, prava hajdučija koja ne odgovara nijednom kriterijumu koji se traži kada su u pitanju izbori u savremenom svetu. To nisu bili nikakvi izbori i samim tim rezultati onoga što se dogodilo ne mogu da budu izborni rezultati”, rekao je Vesić gostujući na televiziji Pink.

Naveo je da su oni koji su mislili da će Srbe pretnjama naterati da neće biti Zajednice srpskih opština ako ne izadju na te “kontejner ili hajdučke” izbore, samo uspeli da ujedine srpski narod.

Vesić, koji je i član Predsedništva SNS, istakao je da su Srbi pokazali da su jedinstveni, da ne žele da im se nameće volja, da njima ne može da se manipuliše i da ne može neko da bira sa kojim Srbima želi da saradjuje jer, kako je dodao, oni govore jednim glasom.

“Jedna od najvažnijih tekovina onoga što se desilo poslednjih godina medju Srbima na Kosovu i Metohiji, koji imaju veliku podršku Srbije i predsednika Aleksandra Vučića, mada ni on ni država ne odlučuju u njihovo ime jer sami donose odluke, je to što Srbi govore jednim glasom jer do 2012. godine imali ste Srbe podeljene na više stranka i Albanci su stalno manipulisali time sa kojim Srbima žele da saradjuju”, rekao je Vesić.

Kako je naglasio, sada imaju Srbe koji govore jednim glasom i samo traže da se ispuni Briselski sporazum.

Vesić je rekao da je cilj ovih “hajdučkih” izbora bio da se razbije ideja o Zajednici srpskih opština, ali da se pokazalo da su Srbi jedinstveni i da bez Zajednice srpskih opština nema nikakvih daljih razgovora, te da je to stav i vlade i predsednika Vučića.

“Važno je da Srbi ostanu jedinstveni jer ćemo u tom slučaju uspeti da se izborimo sa svim pritiscima koji postoje, a to je da se Srbi razbiju, da se prizna lažna država Kosovo i da se završi posao nekih drugih koji je počeo pre skoro 20 godina koji sami nisu u stanju da završe jer, kako bi rekao Valtazar Bogišić, ‘Što se grbo rodi, ni vrijeme ne ispravi’”, zaključio je Vesić.