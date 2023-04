Ministar odbrane Vučević: Snažan bojkot srpske zajednice na okupaciju na KiM! NE POSTOJI OKUPACIJA KOJE SE NISMO OSLOBODILI

Ministar odbrane i potpredsednik Vlade Srbije Miloš Vučević kaže da je ponosan i da je nepodeljeno mišljenje da je prikaz sposobnosti Vojske Srbije uspeo i u šta se ulagalo 10 godina.

-Danas vidite moderniju, bolje opremljeniju vojsku, ne da bismo ratovali već da bismo čuvali mir. Ono što smo mi pokazali u subotu u okviru obeležavanja Dana vojske, po naredbi predsednika Republike, je poruka da država Srbija ima sposobnost da čuva svoju slobodu, mir i nezavisnost, i da je to najbolja opomena za sve koji nisu prijateljski nastrojeni. Nije lako čuti od predsednika Republike da kaže da je zadovoljan, uvek su očekivanja veća. Ovo je podstrek i čestitao sam i pripadnicima Vojske Srbije i Ministarstva odbrane. To je rezultat višegodišnjeg ulaganja. Onaj deo opreme koji je bio ispred bine ništa od toga nije bilo pre 10 godina. Ceo deo sa “Lazarima”, “Milošima”, sa mistralima, dronove da i ne spominjem, to nismo imali- istakao je ministar za Pink i dodao:

Mi smo videli deset migova-29 u naletima, 10 “orlova” je letelo, preko 60 letelica smo podigli. Najlepša slika jeste 50.000 građana koji su ušli kroz kapije aerodroma u Batajnici. Mnogo sam ponosan na oficire i podoficire koji su bili raspoloženi za decu, da ta deca uđu u borbena vozila i dožive i vožnju. Dobro je da ta deca odrastaju u atmosferi da vole svoju vojsku, jer znaju da ih čuva, njihove domove i roditelje. A siguran sam da će neko od njih biti oficir. Ovo je priča svih nas, celog društva. Verujem da ćemo nastaviti da jačamo u pogledu većeg broja vojnika, a to nam je najveći izazov. Verujem da je ovaj ceo projekat 5.000 dobar nagoveštaj u kom pravcu ćemo se kretati. Mađarski ministar odbrane, koji je došao sa premijerom, rekao mi je da nigde nije video, osim kod Kineza, tako “poslagane” ešalone specijalnih jedinica, da nije video takav strojni korak. Nema on razloga da podilazi. Mislim da su prijatelji iz Mađarske bili pozitivno iznenađeni koliko je srpska vojska napredovala

Letelica CH-95 je dron veličine manjeg aviona

Vučević je istakao da je predsednik Aleksandar Vučić, kao vrhovni komandant, dao na značaju vojske i da bez njega ne bi mogla da se desi promena.

-Kada je predsednik izdao naredbu da izađe 5.000 vojnika i 2.400 oružja i oruđa, to prodrma ceo sistem. I vidimo šta valja a šta ne valja. To je uvek idealna proba za nas same u okviru sistema odbrane. To nije samo demonstracija ili egzibicija, već proba Vojske Srbije. Predsednik je tražio da prikažemo gotovo sve, mogli smo da vidimo onu besposadnu letelicu CH-95. To je dron veličine manjeg aviona.

Ne smemo zaboraviti nijednog našeg borca

Mislim da je momenat u svetu kada velike sile ne prihvataju da ste vojno neutralni, da mislimo svojom glavom, rekao je ministar vojni i dodao da Srbija ima jasnu politiku koje se drži.

– Evo Švedska se nakon 200 godina neutralno opredelila za vojno blokovsko svrstavanje. Ja sam se našalio i rekao “Neka nama daju 200 godina vojne neutralnosti, pa ćemo i mi možda se jednog dana odlučimo za neki savez”. U ovom trenutku mislim da je dobro da Srbija bude vojno neutralna, iako ćete od nekih ljudi prisutnih u medijima čuti da to ne treba da bude politika Srbije. Da smo okruženi NATO zemljama, što je tačno, da je to realnost, da se pravi nova gvozdena zavesa, a da će Srbija ostati s druge strane zavese. Mi imamo jasan politički cilj, članstvo u EU, ali mislimo da je za nas najbolje da budemo vojno neutralni. Ne možemo da gazimo osećanja ljudi, šta se dešavalo 1998. i 1999. godine. Voleo bih sve te pametnjikoviće da obiđu neku porodicu. Morate da poštujete neku bol i cenu koju je narod platio. Ne smemo zaboraviti nijednog našeg borca, ni ljude od 1990, one koji su bili proganjani u Hrvatskoj, u BiH, pa to 1999. i Košara. Košare su simbol stradanja, ne treba zaboraviti ni Paštrik. Ne treba zaboraviti naše junake, hrabre radariste i pilote, koji su rizikovali svoje živote. Nemamo prava da zaboravimo na njih.

Kontejner izbori- farsa od demokratije

Vučević je komentarisao i izbore koji su u nedelju održani na Kosovu i Metohiju, i istakao da postoje različiti aršini za izbore u Centralnoj Srbiji i Kosovu.

-Kontejner izbori, farsa od izbora i demokratije. Sve ono što je predsednik rekao je tačno. Neverovatno je kako postoje ti različiti aršini, kada u Srbiji glasa 50 posto građana onda to nisu dovoljno demokratski izbori, a na Kosovu 3 posto kada izađe, onda su to super demokratski izbori i čestitaju Albancima. Ono što može da nas učiuni ponosnim, u spletu loših okolnosti, je da su Srbi nikad jednistveniji, da 99,97 posto Srba nije glasalo. Da je 13 ljudi glasalo samo, da imate mesta na kojima niko nije izašao, imali su nula birača. To je silovanih 2-3 posto. Je l’ su to evropske vrednosti? Jesu oni stvarno očekivali da će Srbi izaći? Za koga bi glasali- za Kurtijevu ili Tačijevu stranku? Priština je 10 godina radila da poništi Briselski sporazum, a Srbija je bila odgovorna. Sve rade da proteraju Srbe, praktično od 1999. godine- od kidnapovanja, “žute kuće”, od pogroma 2004. godine. Ne samo da se to dešava, još je gore nečinjenje međunarodne zajednice i ta glasna tišina, ćutanje, licemerna objašenjenja onoga što se desi. Kada pokušaju da ubiju dva srpska dečaka, vi kažete na Tviteru da žalite zbog pucanja na Kosovu. Niko nije u vazduh pucao i slavio, nego je pucao da neko ubije Srbije. A to neko je Albanac, pripadnik kosovskih snaga bezbednosti. Taj izađe posle mesec dana iz zatvora da se brani sa slobode. Kurti je u nekom svom svetu, živi svoj film, ali ljudi iz zemlje Kvinte koji nam pričaju o ljudskim pravima.

Čudo je da su Srbi toliko izdržali u institucijama u prethodnih 10 godina

On je naglasio da je sve na izborima bilo neregualno, da je bilo više onih s dugim cevima nego glasača. Posebno je istakao podataka da je manje Albanaca glasalo sada nego 2021. godine.

-A povećali su broj birača u odnosu na prošle izbore. Srbija je supotpisnik Briselskog sporazuma. Kako mislite da se Srbija ne meša oko KiM? Pa naravno da se meša, meša se oko implementacije. Poruka srpske zajednice je da ne žele da žive na nezavisnom Kosovu. Nije vas briga za njihov bol, ne vidite njihov bol. Čudo je da su Srbi toliko izdržali u institucijama u prethodnih 10 godina. Važno je da Srbija ostane za pregpvaračkim stolom, da ne bi dodelili ulogu koju su nam često dodeljivali. Da bude racionalni. Status ZSO je jasno definisan iz 2015. godine, koji ima 22 principa. Ako ćete da pravite ZSO u skladu s vašim ustavom, znate šta vi niste u skladu sa našim ustavom. Nisam optimista. Snažan bojkot srpske zajednice na okupaciju na KiM. Kad-tad ćemo se osloboditi, ne postoji okupacija koje se nismo oslobodili. EU nas je sve lagala za ZSO. Ono štp je potpisano nije realizovano. Mi smo spremni da pričamo o konceptu, zna se gde su crvene linije, Srbi vam se neće vratiti u institucije dok se ne realizuju ZSO.

