Vesić: Moravski koridor prva pametna saobraćajnica u Srbiji

Ministar gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da je Moravski koridor, čija će prva deonica od Pojata do Makrešana biti otvorena do kraja aprila, prvi pametna saobraćajnica u našoj zemlji, izgradjena sa kompletnom optičkom infrastrukturom.

“Prirodno je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvori prvi deo Moravskog koridora jer je taj koridor kao i izgradnja svih puteva i železnica u Srbiji bila njegova ideja i deo njegove vizije o saobraćajnom povezivanju Srbije”, rekao je Vesić gostujući na Pinku.

Naveo je da, kada Srbija bude saobraćajno povezana, to ne znači samo da će ljudi biti bliži jedni drugima već da ćemo u svim mestima koja se nalaze na novim putevima i železničkim prugama imati više investicija što, dodao je, znači više radnih mesta, bolji životni standard, razvoj turizma.

Vesić je rekao da je dužina Moravskog koridora 110 kilometara i da on povezuje dva autoputa, a to su autoput Beograd-Niš od petlje na Pojate i autoput “Miloš Veliki”, kod petlje Preljina.

Podsetio je da se izmedju nalazi nekoliko mesta - Ćićevac, Kruševac Trstenik, Vrnjačka Banja, Kraljevo i da na tom potezu živi oko pola miliona ljudi.

Ministar je istakao da je Moravski koridor najširi i prvi pametan autoput u našoj zemlji.

“U narednih desetak godina pametni putevi, a svi putevi će morati da postanu takvi, komuniciraće sa vozilima što znači da će vozila čitati saobraćajne znake i usporavati brzinu tako da nećete moći da vozite koliko želite. Ukoliko se desi saobraćajna nesreća, sva vozila koja nailaze automatski će usporavati brzinu kako se ne bi stvarale gužve i na taj način ćemo smanjiti broj saobraćajnih nezgoda, omogućiti komforniju vožnju ljudima i omogućiti da se bolje koriste putevi”, rekao je Vesić.

Ministar je istakao da je Moravski koridor prvi autoput izgradjen sa kompletnom optičkom infrastrukturom.

Naveo je da je deonica od Pojata do Makrešana duga 16,9 kilometara.

“To će omogućiti da Kruševac skoro priključimo na autoput Beograd-Niš, a do kraja septembra, oktobra, završiće se dodatnih 10 kilometra do Koševa tako da će Kruševac, kao veliko industrijsko i važno mesto, u potpunosti biti priključeno na autoput”, rekao je Vesić i dodao da to znači više investicija u Kruševcu.

Vesić je rekao da će do sredine sledeće godine biti završen, sa druge strane Moravskog koridora, deo od Adrana do Preljine.

“Adrani su selo kod Kraljeva što znači da će Kraljevo skoro potpuno biti priključeno na autoput ‘Miloš Veliki’ do sredine sledeće godine, a do sredine 2025. godine spojićemo Adrane i Koševo. Tu imamo Trstenik, Vrnjačku Banju, dve petlje kod Kraljeva, Kamidžora i Vrba i na taj način imati potpuno povezano Kraljevo sa autoputem, i jednim i drugim, Kruševac takodje, Trstenik i Vrnjačku Banju do koje će skoro potpuno moći da se stigne autoputem”, rekao je Vesić.

Govoreći o 47. Sajmu gradjevinarstva, koji je otvoren juče, Vesić je rekao da je taj sajam veoma značajan jer je gradjevinarstvo značajno za bruto domaći proizvod zemlje.

Izneo je podatke da je prošle godine 6,4 odsto BDP-a Srbije činilo gradjevinarstvo, u 2021. godini šest odsto, a 2013. oko tri odsto.

Predstavljeno u brojkama, to znači da je 2013. godine vrednost svih gradjevinskih radova u Srbiji iznosila 1,6 milijardi evra, a 2021. godine 4,4 milijarde evra, rekao je Vesić i podsetio da smo prošle godine imali direktnih stranih investicija u vrednosti 4,4 milijarde evra.

“To govori o tome koliko je gradjevinarstvo značajno i koliko je važno da pomognemo da se zaustavi pad gradjevinske industrije koji je prošle godine zadesio skoro čitavu Evropu pa i Srbiju i da imamo trend rasta u gradjevinskoj industriji ove godine”, dodao je Vesić.

Autor: