PALMA: ZA ZAPAD POLITIČKE ODLUKE IZNAD MEĐUNARODNOG PRAVA

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma rekao je da je mislio da su poslednji razgovori, u prisustvu i SAD i EU veoma ozbiljni i da se nije nadao da će da nam se dešavaju stvari kao kontejner izbori na severu Kosova i Metohije.

- Naše generacije su svašta videle i doživele od 1999. godine i NATO agresije na našu zemlju, ali sada je jasno da su za zapadni deo međunarodne zajednice političke odluke i dizanje ruku iznad međunarodnog prava, koje više ne postoji. Ako se nešto dogovori to nešto mora da se poštuje, kao što su Kumanovski sporazum, Rezolucija 1244, Briselski sporazum, Vašingtonski sporazum i Dejtonski sporazum. Evo sada i u BiH žele da oduzmu imovinu Republici Srpskoj, iako to ne stoji ni u jednom sporazumu i međunarodni predstavnik svakog dana nešto preti Republici Srpskoj - izjavio je Marković gostujući na Hepiju.

POZIVAM SVE PARTIJE U SKUPŠTINI SRBIJE NA JEDINSTVO ONAKO KAKO SU SRBI NA SEVERU KiM POKAZALI JEDINSTVO NA KURTIJEVIM KONTEJNER IZBORIMA

- Lokalni izbori na severu Kosova i Metohije, koji su održani u nedelju u kontejnerima i uz duge cevi i na koje je izašlo ukupno 13 Srba, nemaju legitimet. Ja ne znam kako će ti navodni predsednici opština ili gradonačelnici da funkcionišu i kako je moguće da neko prihvati rezultate izbora na koje je izašlo 3,47 posto građana. Pa nisu to bili izbori za mesne zajednice, gde bez obzira koliko izađe prihvate se rezultati. Za nas je najvažniji rezultat nedeljnih takozvanih izbora da su Srbi pokazali apsolutno jedinstvo - rekao je Marković i dodao:

- Čak je i Albanaca mnogo manje izašlo, valjda su i oni shvatili da je to bilo gubljenje vemena. Pokušali su da uplaše Srbe policajcima i dugim cevima, ali Srbi na Kosovu i Metohiji su prekaljeni i znaju da se bore za svoja prava, ali ne oružjem ni ratom. Ovo što se desilo u Savetu Evrope u ponedeljak je još jedna potvrda da je za zapad dizanje ruku iznad međunarodnog prava. Svesni su oni šta rade. Došlo je vreme da mi više nikome ne možemo da verujemo i ne znam o kakvi će razgovori biti 2. maja u Briselu i o čemu će se razgovarati. Kada pucaju na Srbe, kao što je bilo i na Božić i na Uskrs, oni to nazovu incidentom. Kakav bre incident, to je pokušaj ubistva i onda pozovu „obe strane“ na uzdržanost. Koje obe strane? Samo jedna strana je pucala na decu, a druga strana je sve ispoštovala što je od nje traženo.

Marković je pozvao sve političke partije u Skupštini Srbije da se postigne jedinstvo oko državnog i nacionalnog pitanja onako, kako je rekao, kako je bilo jedinstvo Srba na severu Kosova i Metohije na Kurtijevim kontejner izborima u nedelju.

- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić uvek su u parlementu do detalja izneli sva šta je u bilo kom trenutku pregovarano o Kosovu i Metohiji. I sada deo opozicije ponovo traži sednicu o Kosovu i Metohiji, iako o svemu svi znamo sve. Od tih opozicinih partija samo dve nisu bile nikada na vlasti, ostali svi su bili vlast. Šta ste uradili dok ste bili vlast? Pustili ste 1800 albanskih terorista iz zatvora, a da za to niste tražili razmenu. Danas ljuti neprijatelji Rusi i Ukrajinci razmenjuju zarobljenike, a vi ste pustili 1800 albanskih terorista i za to niste tražili nijednog Srbina u razmenu. I vi ste sada patriote i nacionalisti. Krajnje je vreme da sve političke partije u Skupštini Srbije, po nacionalnim i državnim pitanjima, jedinstveno podrže naš državni vrh na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučičem i Srbe na Kosovu i Metohiji - rekao je Marković.