Brnabić odgovorila Stanu: Konstatovali smo činjenicu šta je sve EU prekršila

"Poruka našim partnerima u Evropskoj uniji: Srbija konstatuje činjenicu da je Evropska unija još jednom direktno prekršila Briselski sporazum, Evropski predlog, Implementacioni aneks iz Ohrida, Statut Saveta Evrope, Povelju Ujedinjenih nacija i Rezoluciju Saveta bezbednosti UN 1244", istakla je Brnabićeva na Tviteru.

Ona je dodala joj se najviše svideo deo Stanove izjave gde govori o "veoma jednostavnoj logici" pregovora, odnosno da "svaka strana mora da uradi nešto kako bi nešto dobila".

"U stvarnosti Priština je dobila mnogo više od 'nešto', a da nije uradila apsolutno ništa. Toliko o 'jednostavnoj logici'", napisala ne predsednica Vlade Srbije.

FYI to our partners from the EU: Serbia also takes note of the fact that EU, once again, directly breached all of the following: Brussels Agreement, EU-proposed Agreement & Implementation Annex from Ohrid, Statute of the @coe, UN Charter, UNSCR 1244. 1/2 https://t.co/7uazQRkKQM