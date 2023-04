Lajčak sa predstavnicima socijaldemokrata u EP o dijalogu Beograda i Prištine

"Imao sam produktivnu diskusiju sa socijaldemokratama u Evropskom parlamentu o nedavnim dešavanjima u dijalogu i na Zapadnom Balkanu uopšte", naveo je Lajčak na Tviteru.

On je zahvalio na njihovom interesovanju za region i podršci njegovoj evropskoj budućnosti.

Had a productive discussion with @TheProgressives about recent developments in the Dialogue and the Western Balkans in general. Grateful for their interest in the region and support of its European future.