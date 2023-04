Vesić: Kurtijev dijalog sa Srbima svodi se na metke, puške, specijalce, ranjavanje i ubistva

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić ocenio je danas da su “hajdučki” izbori na severu Kosova i Metohije pokušaj Aljbina Kurtija da po svaku cenu na silu postavi svoje gradonačelnike, izabere svoje gaulajtere i na taj način spreči stvaranje Zajednice srpskih opština.

“Ono što se dogodilo na severu KiM u nedelju nisu bili izbori. To su bili hajdučki izbori bez ikakvih pravila koji su održani u kontejnerima, izbori koji nisu poštovali apsolutno nijedan demokratski standard”, naveo je Vesić gostujući na televiziji Hepi.

Naveo je da Kurti ustvari želi da se po svaku cenu reši Srba na KiM, da ih protera sa tog prostora.

“Svako ko je normalan političar i ko iole vodi računa o svojim građanima, a on predstavlja te privremene institucije koje treba da predstavljaju sve građane, i albanske i srpske, svako bi razgovarao sa svojim građanima, video kakvi problemi postoje, pokušao da reši njihove strahove i obezbedio da izađu na izbore. Svako samo ne i Kurti koji ne želi da Srbi učestvuju u političkom životu. On uopšte ne želi da Srbi žive na KiM”, rekao je Vesić koji je i član Predsedništva SNS.

Kako je naveo, to što je Kurti uradio je poslednji ostatak politike proterivanja ljudi koju su u Drugom svetskom ratu sprovodili nacisti i njihove marionete kao i u bivšoj Jugoslaviji tokom zločinačke akcije “Oluja”.

“Njega izbori ne interesuju, on bi da protera Srbe. Sledeći korak mu je da zabrani srpski jezik, pa upotrebu ćirilice kao šro su radili nacisti i ustaše pa će probati da postavi simbole svoje lažne države jer on živi od provokacije i pokušaja da dođe do sukoba na teritoriji KiM pošto on nema šta da ponudi svojim građanima za razliku od Srbije koja ima šta da izgubi u tome što Kurti kreira”, rekao je Vesić.

Naveo je da Srbija ima nove investicije, gradi pruge, puteve, dovodi nove fabrike, otvara nova radna mesta, dok Kurti nema šta da izgubi jer on nema nikakve investicije.

“Ne postoji nijedna investicija na KiM, nijedno novo radno mesto, za Albance ne postoji bolji životni standard. Jedino što Kurti može da ponudi svojim građanima, to je sukob, rat i on to uspešno radi, nažalost uz podršku dela međunarodne zajednice.

Misle da su, ako nema Srba na KiM, rešili problem i to, nažalost, prihvata i deo međunarodne zajednice što je posebno zabrinjavajuće”, ocenio je Vesić.

Istakao je da ovi izbori nisu izbori i da kao takvi ne proizvode apsolutno nikakva pravna dejstva.

“Može Kurti da pokušava da postavi koga god hoće, Srbi su mu dali jedinstven odgovor. Uspeo je da ujedini sve Srbe, čak i one koji različito politički misle. Pokušao je da nađe neke Srbe koji bi podržali njegocz hajdučiju a na kraju je na izbore izašlo 13 Srba od kojih je dvoje izašlo greškom tako da je uspeo da izvede 11 Srba na izbore i na taj način pokazao da ne želi Srbe na KiM”, rekao je Vesić.

Naveo je da albanski političari na KiM aktivno sprovode politiku pogroma prema srpskom stanovništvu, politiku kojom srpsko stanovništvo pokušavaju da stave u geto i da ih izoluju od svih procesa.

“Njihova jedina politika prema Srbima su specijalci, puške, meci, ubistva i ranjavanje. Tako on razume dijalog sa Srbima. Svakim svojim potezom šalje poruku da Srbima nije mesto na KiM”, rekao je Vesić.

