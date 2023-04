KUĆE KOJE DODELJUJEMO MENJAJU ŽIVOTE MLADIM LJUDIMA! Krkobabić: U Kniću ćemo imati i svadbu! Ovim konceptom menjamo demografsku sliku Srbije (VIDEO)

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić kaže da je na konkurs za dodelu seoskih kuća stiglo 250 prijava.

- Te prijave su u obradi i posle 1. maja će biti prva komisija i krećemo u dodelu. To je gotovo već pola budžeta koji je namenjen za te svrhe. Odziv je veliki i pozitivno je što prijave dolaze iz svih delova Srbije - rekao je Krkobabić za Pink.

Kada je reč o uslovima, za prijavu je porebno da osoba ima manje od 45 godina, mada praksa pokazuje da se prijavljuju mlađi od 29 godina, da budu državljani Srbije u ne kraćem periodu od tri godine, da nisu imali imovinu, ali mogu da imaju poljoprivredno zemljište.

- Praksa pokazuje da treba pronaći kuću u zavičaju ili u nekom lepom delu Srbije gde imate prijatelje, vlasnik reši da je proda, opština proceni, vi konkurišete, mi sredimo papire i vi se uselite. Nikad jednostavnije do krova nad glavom - kaže Krkobabić i dodaje da komisija razmatra prijave onim redosledom kojim stižu.

Do sada je dodeljena 1.631 kuća. To je dom za 5.000 ljudi, 2.250 dece.

- To je impresivna cifra. Ne treba da gajimo iluziju da ćemo spasti, sva sela, ali određeni broj sela, koji predstavljaju gravitacione tačke, bitna sela možemo da revitalizujemo da i im damo novi život i da ih prilagodimo za 21. vek - istakao je Krkobabić.

Ukazao je na brojne razgovore oko populacionih mera.

- Međutim, budimo realni, ovakav vid bitno brzo menja demografsku sliku. Imamo pojedina sela gde dođe po pet ili 10 porodica. Imamo Bačko Petrovo Selo gde se naselilo 55 porodica i ogroman broj dece. Nije prošlo ni šest meseci, već se otvorio vrtić. Ovim konceptom menjamo demografsku sliku - dodao je Krkobabić.

On je ukazao da su deca i mladi parovi koji dolaze predstavljaju veliko osveženje za komšije u selima, koji su uglavnom stari.

- Najveće interesovanje je bilo za Vojvodinu, jer su tamo imovinsko pravni odnosi čisti i možete da završite tu kupoprodaju, a i u drugim delovima Srbije se to polako menja. Idealno bi bilo kada bi naselili rubne delove Srbije, poput Kuršumlije. To je 90 kilometara graničnog pojasa, to nam je prazno, to nam je i bezbednosni izazov. Da pokušamo da ne ostavimo ni jedan rubni, ključni deo Srbije prazan. Bitna tačka je i Trgovište. Time rešavamo i ekonomske i populacione probeleme - podvukao je Krkobabić.

Ministar je istakao značaj oživljavanja sela.

- Nećemo ništa mi da izmišljamo, ljudi će samo reći šta je u tim selima neophodno. Neće se tek tako davati novac, nego ako poseduju znanja i veštine za obavljanje tih delatnosti lokalne samouprave procene da za tim postoji potreba. Plan je da to bude do 10.000 evra bespovratno. To je direktna briga države, investiranje - naveo je Krkobabić.

Prema njegovim rečima, strani inestitori su dobijali subvencije i na taj način smo napunili državnu kasu i sada možemo direktno da pomažemo neposereno te ljude u selima Srbije, da pokrenu neku privrednu aktivnost.

Mladim ljudima kojima su dodeljene kuće, životi su se promenili, kaže ministar i dodaje su oni preko 40 godina manje hrabri.

- U Kniću imamo porodicu, koja je stigla iz predela Raškog okruga. Šlag na torti će biti venčanje para koji već ima četvoro dece, a koje će biti održano u petak - dodao je Krkobabić.

Predlog je socijalno garantovana penzija od 100 evra Govoreći o socijalno garantovanoj penziji, Krkobabić je istakao da ima 560.000 domaćinstava koji imaju u proseku 65 godina što je izuzetno zabrinjavajuće. - Kako će ti ljudi da žive, penzijsko-invalidsko osiguranje mora da doživi reformu, celovitu, ali na način da niko ne bude izostavljen iz tog sistema. Čovek koji ima 65 godina za tri ili četiri godine neće biti u stanju da privređuje na seoskom domaćinstvu. Niko ne sme da ostane bez penzijsko-invalidskog osigiranja. Dugove treba ili otpisati ili reprogramirati, ti ljudi moraju biti obuhvaćeni - istakao je Krkobabić. Ukazao je da je među njima najviše žena, a ima i onih koji su i radili, ali ne ispunjavaju uslove za penziju. - Mi tu predlažemo socijalno garantovanu penziju od 100 evra. To nema veze sa klasičnom penzijom ili penzionim fondom - istakao je ministar i dodao da se na ovu ideju i zaboravilo, iako ona postoji u strategiji o starenju. - Procena je da ima od 135.000 do 200.000 ljudi, uglavnom žena na selu koji čekaju na to - dodao je Krkobabić.

Autor: