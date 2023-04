Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom otvaranju obnovljene tvrđave Fetislam i Letnje pozornice u Kladovu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da Kladovo nikada lepše nije izgledalo, posebno Fetislam.

- Fetislam danas izgleda fantastično. Tvrđava od kada je prešla u naše ruke nije ovako lepo izgledala, ni Kladovo nije ovako lepo izgledalo. Hvala našim EU partnerima na ogromnom novcu koji su uložili, ne samo u Fetislam. Nama ostaje da uradimo ovde zdravstveni centar i uradićemo i uskoro krećemo. Ono što je još važnije za sve ovde, to je izgradnja brze saobraćajnice do Golupca, a odatle ćemo preko Milanovca do Brze Palanke a onda severno za Kladovo i južno za Negotin kako bismo čitav ovaj kraj povezali sa Beogradom i ostatkom Srbije. Kao što znate već dobro radimo na ovom potezu do Golupca. Razgovarao sam danas sa ljudima koliko su zadovoljni što smo rekonstuisali put do Milanovca. Sada imamo kao pistu put, ali sada gradimo brzu saobraćajnicu - rekao je Vučić.

Hoćemo da vratimo ljude iz inostranstva, čekamo ih raširenih ruku, dodao je predsednik, a potom zvanično otvorio Fetislam.

Šef misije Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofere obratio se prisutnima:

- Rekonstrukcija ove tvrđave bila je prirodna stvar nastavka saradnje između EU i Srbije u revitalizaciji utvrđenja na Dunavu. Započeli smo ovu saradnju sa Golubačkom tvrđavom, zatim onom u Baču, a evo sada smo ovde završili i Fetislam. Radimo i druge stvari. Svi ovi lokaliteti su neizbežna znamenitost - rekao je Žiofere.

- Ulaganjem u očuvanje ovih spomenika podstičemo turizam, a turisti ih već prepoznaju. To je razlog zašto su EU i Nemačka uložili u ovaj projekat.

Za obnovu je kroz projekat "EU za kulturno nasleđe i turizam" uloženo 1,3 miliona evra.

Svečanosti prisustvuje i šef Delegacije EU u Srbiji Emanuele Žofre i ambasadorka Nemačke Anke Konrad, a nakon obraćanja zvanica, biće održan koncert Simfonijskog orkestra.

Predsednik je na početku istakao da sedam tvrđava koje mi imamo u Srbiji u Evropi niko nema.

- EU je dala ukupno 16,6 miliona evra za više projekata ovde. Pomagali su nam još i za Golubac i za Bač i za Fetislam. Uvek dodamo i mi nešto para i opština nešto para. Evropljani nam poklanjaju pare, to su njihove pare i hvala im na tome - rekao je Vučić prilikom obilaska tvrđave.

Dve godine je rađena obnova tvrđave Fetislam, rekao je prilikom obilaska predstavnik EU.

- Ovo će biti posebna atrakcija. Super izgleda. Prvi put sam ovde na ovoj tvrđavi i zaista je lepo mesto - rekao je Vučić koga su građani pozdravili aplauzima. Nakon toga Vučić se obratio ambasadorima:

- Dodajte vi još neki dinar, a i mi ćemo. Taman vi još da dodate para, i mi ćemo, evo da se dogovorimo, vi pola, mi pola. Uložićemo i u biciklističku stazu - dodao je predsednik.

Nakon obilaska i ceremonije otvaranja tvrđave Fetislam, nastupće "Cine & Rock" orkestar.

Rekonstrukcija tvrđave Fetislam počela je pre tri godine zahvaljujući sredstvima iz fondova Evropske unije.

'SIMBOL VERE, MIRA I SLOGe MEĐU NARODIMA Tvrđava Fetislam podignuta je 1524. godine, a njena rekonstrukcija počela je pre tri godine zahvaljujući sredstvima iz fondova Evropske unije. Rekonstukcijom tvrđave, osmišljavanjem novih usluga i sadržaja u cilju prezentovanja kulturnog nasleđa i turističkih potreba na lokalitetu od 16 hektara Fetislam će predstavljati glavni turistički proizvod u najvećem razvojnom potencijalu Kladova. Inače, tvrđava Fetislam u Kladovu predstavlja kulturno-istorijsko blago Kladova i jedna je od najznačajnijih turističkih atrakcija u ovom delu Srbije. Tvrđava je podignuta u 16. veku, u doba Otomanske imperije, kao deo sistema napade na mađarske gradove. Ime Fetislam dolazi od turskih reči koje označavaju osvajanje islama. Sa svojim impozantnim kamenim zidinama, kulama i bastionima, tvrđava Fetislam predstavljala je neosvojivu tvrđavu koja je uspešno odolevala napadima neprijatelja. U toku svoje istorije, tvrđava je bila u vlasništvu različitih vladara. Tvrđava Fetislam je ne samo kulturno-istorijsko blago Kladova i Srbije, već i simbol vere, mira i sloga među narodima. Njena impozantna arhitektura, bogata istorija i predivna priroda koja je okružuje, čine je idealnim mestom za turiste koji žele da se upoznaju sa istorijom ovog kraja i uživaju u predivnim pejzažima Dunava i okolnih brda.

