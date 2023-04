PREDSEDNIK VUČIĆ RAZGOVARAO TELEFONOM SA ŠOLEOM, američki zvaničnik poručio: HITNO FORMIRATI ZSO

Šole je u objavi na Tviteru izrazio očekivanje da će sastanak na najvišem nivou u okviru dijaloga Beograda i Prištine 2. maja biti konstruktivan, prenosi Informer pisanje Tanjuga.

Substantive, positive talk with President Vucic @predsednikrs today. Agreed on continued strength of 🇺🇸-🇷🇸 partnership and shared focus on progress in the Dialogue, especially the urgent need to form ASM. We expect a constructive meeting on May 2 in Brussels.