Vesić Obradoviću: Opasno je deliti građane Srbije,ne ulaže se više u Beograd

Neprimereno je i opasno deliti građane Srbije na Beograđane i one koji nisu iz Beograda, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić odgovarajući na primedbe lidera Dveri Boška Obradovića vezano za iznos sredstava predviđenih za izgradnju beogradskog metroa u odnosu na ulaganja u putnu infrastrukturu u drugim krajevima Srbije.

“Uradili ste jednu vrlo opasnu stvar. Pokušavate da delite građane Srbije na Beograđane i Beogradajnke i one koji nisu iz Beograda i to je nešto što nije u redu da radite. Rekli ste da vlada plaća metro u Beogradu, tačno, ali ta ista vlada, iz tog istog budžeta je uradila autoput 'Miloš Veliki' do Čačka. Pa šta treba da kažu ljudi iz Zaječara, da nije trebalo da se radi autoput do Čačka”, upitao je Vesić na sednici Skupštine Srbije.

Podsetio je da će u subotu predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvoriti prvi deo Moravskog koridora do Makrešana što je skoro do Kruševca, a u oktobru do Koševa i upitao da li zbog toga građani Subotice treba da kažu da ne treba da se radi autoput do Kruševca.

“Je l’ rađen autoput do Dimitrovgrada i Pirota? Pa šta treba da kažu iz Leskovca, da nije trebalo da plate autoput do Pirota? Je l’ se radi Sremska Rača-Kuzmin? Jel’ se radi Ruma-Šabac-Loznica? Da li se radi Fruškogorski koridor? Pa šta treba da kažu ljudi iz Užica, da ne treba da se radi Fruškogorski koridor, da Šabac ne treba da bude povezan sa Rumom…?”, upitao je Vesić.

On je istakao da se ulažu milijarde i da se mnogo više ulaže u brze pruge, obnovu pruga i puteve nego što se ulaže u metro u Beogradu.

Vesić je precizirao da je do 2012. dodine bilo izgrađeno 596 kilometara puteva, a od 2012. do danas 381 kilometar.



Dodao je da se trenutno radi 412 kilometara, ne računajući ‘smajli’ saobraćajnicu od Bačkog brega do Nakova sa 175 kilometara i ono što će se raditi, obilaznica oko Kragujevca i veza do Mrčajevaca što je oko 55 kilometara, brza saobraćajnica Kraljevo-Novi Pazar i autoput Beograd-Zrenjanin-Novi Sad.

“Šta treba da kažu ljudi iz drugih krajeva Srbije? Pa je l’ ljudi iz Sombora treba da kažu da ne treba da se gradi brza pruga do Subotice nego baš do Sombora?”, upitao je Vesić.

On je Obradoviću poručio da nema pravo da deli građane Srbije".

“Beograd je skoro 40 odsto bruto domaćeg proizvoda zemlje i ne ulaže se više u Beograd. A što se tiče Beograda, zahvaljujući ministru finanasija Siniši Malom, koji je pre toga bio gradonačelnik, Beograd je dobio da se plati iz budžeta čitav metro, dok mnoge druge prestonice u svetu to nisu dobile, kao što se iz budžeta plaća svaka brza saobraćajnica i svaki put”, rekao je Vesić.