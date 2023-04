NA SPISKOVIMA IZ LOGORA NDH TRI PUTA VIŠE DECE! Istoričari za Pink: Srpska nauka treba da nastavi da se bavi ovom TEMOM (VIDEO)

Spisak sa imenima, prezimenima, gde su i od koga rođeni, kad i iz kog logora izbavljeni zahvaljujući Diani Budisavljević, kao i u kojim su ustaškim porodicama ili institucijima završili s lažnim identitetom, nekoliko desetina srpske dece dostupan je javnosti u atrijumu Narodnog muzeja u Beogradu.

Istoričar Bojan Dimitrijević kaže da je dobro što je pronađen taj spisak jer na neki način vraća tu priču u fokus.

- Međutim, spiskovi dece su bili poznati. U hrvatskom državnom arhivu postoji kartoteka te dece i to nije ništa nepoznato, samo naših istraživača nije bilo tamo da to pogledaju ranije i meni je zanimljivo da se kolege iz Muzeja žrtava genocida nisu zapitale odakle je spisak - naveo je Dimitrijević.

On je ukazao da je to samo deo spiska i da dece ima tri ili četiri puta više i to ne samo srpske, već i druge - hrvatske, muslimanske...u skladu sa kontekstom te operacije.

- Meni je ovo znak da bi srpska nauka trebalo da insistira da se i dalje bavi tom temom - istakao je Dimitrijević.

Istoričar Miloje Pršić kaže da je evidentirano više od 15.000 dece, od kojih je spaseno 12.000, a 3.536 je umrlo.

- Nove komunističke vlasti, pripadnici Ozne su već krajem rata uzeli kompletnu kartoteku. Srećom nisu pronašli dnevnik Diane Budisavljević i to 2003. godine. Na osnovu tog dnevnika je pokrenuta ozbiljnija priča o ovoj temi - dodao je Pršić.

Prema njegovim rečima, dosta toga je iz istorije Drugog svetskog rata sakriveno i nije objavljeno.

