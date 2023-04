VUČIĆ OBIŠAO ZAJEČARSKI OKRUG: U Svrljigu poručio: Želimo da ljudima omogućimo da bolje žive! Pre kraja godine otvorićemo fabriku ovde! (FOTO+VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas u poseti Zaječarskom okrugu.

VUČIĆ U SVRLJIGU

Veliki broj građana okupio se kako bi dočekali i pozdravili predsednika Srbije u Svrljigu.

Predsednik je rekao da su rekli da će da izgrade sportsku halu u Svrljigu i dodaje da čim se reše nedostaci kreće se u izgradnju.

- Ovde je od posebnog značaja vodovodna mreža i tu ćemo mnogo novca da uližimo. Kao i proizvodni pogon gde ćemo moći da zaposlimo veliki broj ljudi, posebno za mlađe muškarce, kao i žene i devojke - rekao je Vučić.

Kako kaže, kada izgradimo nešto i kada uradimo, svi se ponašaju kao da je oduvek bilo tu.

- Pre kraja godine značajno ćemo uvećati penzije, moći ćete lakše da živite - rekao je Vučić u Svrljigu.

Kako kaže, radićemo na vodi, dodaje da je obećao da će pre kraja godine doći da otvori fabriku u Svrljigu.

- Želimo da ljudima omogućimo da bolje žive - rekao je predsednik.

Predsednik je rekao da je više proporcijalno urađeno u centralnoj Srbiji nego u Vojvodini, ali nastavićemo jednako da ulažemo i na severu i u drugim delovima Srbije.

- Ono što je zaključak jeste da ljude najviše interesuju putevi, pa zatim i fabrike - rekao je Vučić.

Vučić u poseti destileriji "Blagojević"

Vučić je obišao destileriju Blagojević, gde je razgovalao sa vlasnicima.

Predsednik je domaćine upitao koja im je najbolja rakija, a oni su uglas odgovorili: "Osmica".

Vučić se iznenadio kada je saznao da će se uskoro na tržištu pojaviti "rakija u kesicama".

Vlasnik Peđa Blagojević rekao je da destilerija može da proizvede oko 40.000 litara rakije godišnje, mahom od šljive i dunje, koje proizvode iz svojih zasada na površini od 35 hektara.

- Ko voli da popije ne može da bude loš čovek - konstatovao je predsednik.

VUČIĆ U KNJAŽEVCU

OBRAĆANJE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je današnji zaključak posle obilaska svih mesta, podsticanje privatne inicijative i preduzetničkog rada, odnosno želje ljudi da zarad napretka svojih porodica rade i za svoju državu.

- Ovde stotinu građana imaju platu, ali plaćaju porez i doprinose državi. Imaćemo problem sa višnjama, ne zbog cene, već količine od prošle godine. Gledaćemo da nađemo rešenje preko Poštanske štedionice koja je dobra banka. Moramo da guramo, mislim da je fleš procena za prvi kvartal plus 0,7 - dodao je Vučić.

To nas vodi do stope rasta koju predviđaju MMF i Svetska banka, rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanja novinarke TV Pink, Vučić je istakao da je svima jasno da bi najnovija dešavanja na KiM, dovelo do sukoba na KiM.

- Ako je jedini smisao da nas uvuče u sukob i rat... Zar nemaš neke veće snove? da ti ljudi žive bolje, daj bavi se nečim drugim. Poseti Orahovac, Suvu Reku, uradi za te vinare nešto. Samo se baviš izazivanjem i proizvodnjom problema. Tome su služili izbori koji su za neke bili legalni i legitimni, a izašlo je 3 posto - rekao je Vučić, pa nastavio:

- Što se tiče zahteva za SNS, imamo skupštinu gde će da se definiše politika. Ljudi uvek pričaju ko će da vodi, i važno je kakvu politiku vodite. Da nismo sproveli mere fiskalne konsolidacije, ova zemlja bi nestala sa karte, u svakom smislu. Stvar je rukovodstva.. Libija i danas ima pret puta više nafte od UE, na kraju, sve dođe do državnog rukovodstva - rekao je Vučić, pa objasnio jučerašnje pretnje:

- Taj čovek ne živi u Srbiji, a od tamo, gde živi šalje svakojake gadosti. Ovima iz opozcije što kažu da treba d aodgovara, za nedelja, za kakva nedelja? Imamo bolnice, stadione, u zaječaru stadion izgleda nadrealno, imamo puteve, sve... To je Srbija danas, gledali ste me kao budalu kad sam sve to otvarao... Ponos istoka Srbije... Za to ću uvek da odgovaram. Za svaki dom zdravlja, bolnicu, za sve sam uvek spreman da odgovaram. Ko će drugi? Sećate li se kako je izgledao dom zdravlja?

On se dotakao i njegovog zdravtsvenog stanja, istakavši da će, ako bude trebalo, stići objašnjenje uz njegovog kabineta.

- Sećate se kada je Milošević umor, da su neki pravili žurku sa balonima, kao i kada je Đinđić umro. Vi znate da sa tim ljudima nešto nije u redu. Sa tim čikama nešto nije u redu - rekao je predsednik.

Vučić je istakao rad na stadionu u Zaječaru kasni zbog kiše i materijala koji je falio, dodajući da ne može da zameri.

- Tu imamo neku hibridnu travu, pa tri košenja moraju da budu, pa UEFA standardi, pa sve - rekao je Vučić.

- Zapitate li se nekada vi, ima li preterane brige i malicioznosti u svemu ovome? Nije fer prema onima koji rade i grade? da li uvek na putevima ima kašnjenja? Ima, ali bolje da gradimo. Ja sam sada posle praznika bio kriv, jer je bila gužva. Što sam ja kriv, jer sam izgradio auto-puteve? Želite da automobilom na 150 naletite na rupu, pa da svi izginete? Šta je to što očekujete od predsednika? - rekao je Vučić.

Što se Aptiva tiče, Srbija se trudi da dovede velikog investitora.

- Radite svaki dan 100 stvari, i naravno da će d aispadne problem u 10 do 20 stvari. Ja sam tužan, ali ću u Zaječar dovesti velikog investitora. Možete da mi zamerite svašta nešto, možda što stojim u hladu? - naveo je Vučić.

Govoreći o trenutnoj situaciji na KiM, kao i posete Vjose Osmani Severnoj Makedoniji, Vučić navodi da u NATO KiM može da bude primljeno jer postoje 4 zemlje nepriznavača.

- Kod Španije će biti veliki otpor, kod Mađarske... E sad, to ništa ne zavisi od nas. Mi nismo u NATO, niti planiramo da idemo. Mi nećemo u NATO, druge vojne blokove, Ja neću biti deo tog tima, ako neko bude želeo. Ja ću nastaviti da se borim za to. Preko mojih leđa Srbija neće moći biti napravljena kao član nekog pakta. Pokazuju preveliku nervozu sada, dva dana posle izbora prave stvari koje mogu da naprave sukob. Nisu sigurni ni kako će to da izgleda u Ukrajini. Naše je da stišamo strasti, razgovaramo sa Kforom... Ali taj čovek svakog dana izmišlja kako da zagorčava život Srbima - rekao je predsednik.

Dočekaćemo trenutak kada se uspostave odnosi snaga, odnsno veće poštovanje međunarodnog prava, naveo je predsednik.

- Ima mnogo problema. malina je godinama išla odlično, imamo velike zalihe, ali pokušaćemo to da rešimo. Sve što možemo da uradimo, to su stvari koje i radimo. Pogledajte Niš... Svi mi imamo jednu vrstu džangrizavosti koja nas tera da idemo napred. Međutim, šta je u Nišu bilo pre 10 godina, koliko je fabrika bilo? Sve je bilo uništeno. Ostalo kje nešto malo od Benetona i ništa više... Sve fabrike uništene, a ja sam lično doneo 10 fabrika u Niš. Šta je imao od auto-puteva? Mogli ste da dođete do Grdelice, a sada do granice sa Severnom Makedonijom. Gradimo brzu prugu beograd-Niš... Sve što ekonomski budemo više radili, trebaće nam 2 ili 3 sata od Beograda do Niša - dodao je predsednik.

Dobra vest nije vest, loša vest je jedina vest, rekao je predsednik potom.

OBILAZAK FABRIKE "MOBI"

Vučić je imao priliku da se upozna sa mehanizacijom kao i stanjem zaposlenosti u fabrici koja sada prehranjuje dosta porodica u Knjaževcu.

- Čestitam vam. To pokazuje kako mi radimo! - rekao je Vučić.

Predsednik je potom upoznao jednog od radnika sa kojim je porazgovarao o njegovom načinu rada kao i poziciji.

- Ako smo u plusu prva tri meseca, mi ćemo biti na dva ipo posto. Ako nam je procena 0,7, to znači da možemo da očekujemo 2,5, 2,6, 2,7... Takvih 10 godina naših, a oni, pre nas, imali su 0,9. Mi brže stižemo, ali ima stvari koje će nam praviti problem - rekao je Vučić potom.

Ljudi su, kaže, govorili da je država luda što ulaže u ovakve stvari, ali kada se vidi ishod, nemaju šta puno da kažu.

- Imamo put do Požege, koji je ovtorio prodor do Priboja - naveo je predsednik.

Vučić je potom dobio poklon, odnosno, rakiju od dunje, kao i kućne papuče.

- Zahvalite se svima puno, želim vam sve najbolje! - rekao je predsednik.

Nakon što se obratio građanima, predsednik je razgovarao sa sportistima iz Knjaževca, istakavši da je i sam igrao košarku, a gde je i dobio dres od njih.

- Kada je visok 195 može da igra i keca i dvojku - rekao je predsednik.

OBRAĆANJE

Predsednik Srbije istakao je da će se u narednim godinama još više raditi na napretku zaječarskog okruga.

- Nama fali još ovde, fali nam veliki Džervin, fabrika prerade, voća, povrća... Da vidimo da probamo da privučemo investitore. Država će nastaviti da ulaže u Knjaževac. Niste vi kapija Srbije, već jedno od najlepših mesta. Ovde žive vredni i dobri ljudi, i beskrajno vam hvala - rekao je Vučić.

Predsednik je potom najavio povećanje penzija, kao i rast plata medicinarima i lekarima.

- Hvala domaćinima, mnogo sam zadovoljan. I ako možemo da pomognemo subvencijama, mi ćemo pomoći. Imaćemo mnogo problema u naredne dve godine, i uspećemo da sačuvamo mir i našu Srbiju, celovitu i jednistvenu! - rekao je predsednik Srbije.

U Knjaževcu je predviđen obilazak plantaže i razgovor sa voćarima, kao i obilazak fabrike za proizvodnju nameštaja "Mobi" i razgovor sa građanima.

Predsednik Srbije imao je priliku da porazgovara sa meštanima, i sazna nešto više o radionici "Džervin" koja je napravljena uz pomoć opštine i države.

- Ovde nema čega nema. Slatko od jorgovana i ljubičice? Nikada to nisam video, da vidim kako izgleda. Mogu ja da kupim ova dva? - rekao je Vučić.

Predsednik je potom pazario nešto teglica sa slatkog stola.

- Čuo sam da imate neke probleme, pa vam predlažemo knjaževačku dunju, krušku - rekao je jedan od meštana.

- Šta god da pitate Milana Đokića, on kaže da ništa ne može da se meri sa Knjaževcem. Kada pričate o višnji: "Ma kakva oblačinska višnja, u Knjaževcu je bolja! - rekao je Vučić.

- Nikada nam putevi nisu bili bolji! - dodali su meštani.

- Znam koliko smo se mučili oko puteva. Sve je rupa do rupe bila, ali sada je sve kao pista - naveo je predsednik.

Predsednik je potom pohvalio suve šljive, kao i ostala voćna dobra, a potom je dobio poklon sa jednog štanda.

- Hvala onima koji su pomagali na opštinskom nivou, na nama je da pomažemo i kao država. Kada sam išao u Grčku nailazio sam na suvu jagodu, a sada toga nema - rekao je Vučić.

Vučić je potom imao priliku da razgovara i sa predstavnicima jedne vinarije, gde je degustirao vino koje tek treba da izađe na tržište.

- Kupuju li žene roze vino? - interesovalo je Vučića.

- Srećan sam kada vidim da radite, vaši proizvodi su divni - naveo je potom.

Vučić je porom govorio o problemima hladnjačara, obzirom da je ostalo dosta prošlogodišnjeg roda maline i višnje, međutim, kako je najavio država će se potruditi da da neke subvencije za hladnjačare.

- Prva klasa je bila 60, a druga 40 dinara? - pitao je Vučić.

- Nama je problem Ukrajina. Kao što je urušena cena pšenice, sada će i malina biti. U hladnjačama su nam i maline i višnje... Mi imamo druge delove Srbije gde je još veći problem sa malinom. Znate li da dajemo najveće pare svakome ko hoće da uloži u food procesing. Ko god hoće da uloži u mašinu, mi dajemo. Kompote, džemove... Mi dajemo na poklon 50 odsto para. Ljudi beže ka tome da brže zarade. A za nas je hrana od ključnog značaja. Kao i voda isto - dodao je Vučić.

Kako je objasnio Vučić, shodno inflaciji, probleme oko nabavke hrane, osetiće cela Evropa, pa i Srbija koja je trenutno ima dovoljno.

- Knjaževac je idelano mesto za jednu veliku fabriku prerade hrane - dodao je predsednik.

Vučić je potom istakao da ne može sve da de očekuje od države, ali je država tu da pomogne.

- Drobnjak, reši Petrovac na Mlavi - rekao je Vučić.

- Do avgusta je gotovo! - dodao je Drobnjak.

VUČIĆ NA RTNJU

Predsednik Srbije je nakon Sokobanje posetio Rtanj, gde je razgovarao sa građanima koji su mu predstavili svoje proizvode.

Prezentovali su mu sve slane i slatke đakonije poput dimljenog sira, vlaškog sira u vinu i drugih specijaliteta.

- Ja se ne razumem u modu, ali ovo divno izgleda, rekao je gledajući pletene stvari, šalove. Prethodno je s lokalnom samoupravom razgovarao o tome šta je najhitnije i najpotrebnije tom delu Srbije - voda. Razgovaralo se koliko će to da košta i šta je sve neophodno.

Razgovarao je i sa đacima iz tog kraja koji su se opredelili za škole turističkog i ugostiteljskog smera koji će jednog dana raditi baš na Rtnju i okolini posle čega im je rekao da u Beogradu nema kuvara u elitnom restoranu koji nema platu od nekoliko hiljada evra.

- Moramo da im uradimo vodu, to je najvažnije - rekao je Vučić.

- Ljudi će obično da kažu da im je sve skupo, ali su spremni da plate u inostranstvu - primetio je Vučić.

Predsednik Srbije je posetio i hotel na Rtnju, koji će biti kompletno spreman za letnju sezonu - do 1. jula.

Hotel Ramonda, proširenjem kapaciteta, na raspolaganju ima 58 smeštajnih jedinica, od čega 21 u starom i 37 u novom delu hotela. Hotel Ramonda je nazvan po cvetu koji raste na Rtnju, a poznat je i kao simbol srpskog stradanja u prvom svetskom ratu i kao simbol regeneracije.

- Ovo je dragulj, za Rtanj smo čuli kada je Jadranka otvorila hotel. Uglavnom dolaze gosti iz Beograda. Beograd i Novi Sad imaju najviše novca i traže nove destinacije - istakao je Vučić.

Predsednik Srbije istakao je da izgleda kao da je reč o nekom hotelju u Švajcarskoj ili Austriji.

OBRAĆANJE PREDSEDNIKA SRBIJE

Dok sam predsednik, Srbija neće ni u NATO, niti bilo koji vojni blok, i svoju slobodu će sama da brani!

Vučić se nakon obilaska štamdova u Sokobanji obratio građanima, i zahvalio se za sve što je urađeno da Sokobanja bude odmah iza Beoghrada po broju poseta i noćenja.

- Na nama je da uradimo što više možemo. prvo isključenje kod Rutevca da skratimo za pola sata. Za to imamo projekat, koštaće više od 12 miliona evra... Da sam tražio 12 dinara da podelite, rekli biste da sam došao da vas pljačkam - našalio se Vučić.

To je strašno važno za Sokobanju, napomenuo je Vučić, dodajući da će se za par meseci videti mašine koje će da rade i grade.

- Obilaznicu moramo da pravimo i moramo da uradimo. Vodu ćemo odmah početi da radimo, mora da se reši tih 15 miliona evra - rekao je predsednik.

- Pola pvakvih ulaganja u Sokobanju nije bilo decenijama. To ćemo moći da uradimo, i srećan sam što vidim deo medicinskog osoblja... Mi ćemo pre kraja godine posebno povećati primanja sestrama i lekarima, jer rade užasno odgovoran i težak posao. Pored opšteg povećanja, imaćemo dodatna povećanja, da budete ovde, uz našu decu, i da možete pristojno da živite od našeg rada - priča Vučić.

Kako je istakao, prvo se pomagalo vojsci, a sada su na redu lekari koji imaju najteži, rudarski posao, samo ga nikada nismo dovoljno poštovali.

- Rudari iz resavice znaju koliko je puta traženo da se ukine rudnik, a ja sam bio taj koji se tome suprotstavio, jer sam znao d aće nam rudnik biti potreban. I kada su štrajkpvali i tražili da se ukine ugalj, ja sma rekao da ćčemo raditi na povećanju obnovljivih elemenata energije. Morate da razmišljate... Znamo koji je najteži mogući posao na kugli zemaljskoj. Ponosan sam na to što smo tu vrstu pritisaka odbacili, da kako tako sačuvamo posao, i nadam se d aće uskoro biti rešeno i sa podzemnom ekspoloatacijom - rekao je Vučić.

Skretanje kod Rutovca će da smanji oko pola sata puta, što će mnogo činiti za Sokobanju, rekao je predsednik, dodajući d aće to biti najkraći put do Stare Planine.

Naša zemlja nije u lakokoj situaciji. Danas je Kurti doneo odluku, samo posle nekoliko dana od lažnih izbora, da otvore most koji je bio brana i čuvar naših interesa, ne bi li Albanci iz Južne, preuzeli i Severnu Mitrovicu. zašto ovaj čovek to radi, pa da bi pričao d ane želi geto, nego otvorene gradove, baš kao i zapad. Jedini cilj je da otera ljude. Mi hoćemo da sačuvamo mir, daćemo sve od sebe da nikada više nijedna majka, supruga, baka ne razmišlja o tome koga će da šalje u rat. Mi poručujemo "nemojte da sanjate da ćete uspeti u namerama da ćete proterati Srbe sa bilo kog dela Kosova". Za nas je važno da Srbiju razvijamo, i sada kada sam došao i rekao, videli ste put kao pista, i mnogo ih je, i sve to košta. Nama je potrebno da radimo, dovodimo fabrike, dovedemo investitora u zaječar, i to moramo pod hitno - kaže Vučić.

Kako je objasnio, Srbija mora da nastavi da radi na bruto rastu domaćih proizvoda.

- Moramo da stižemo Evropu. Rekli su pre neki dan da ćemo 2070. stići do napretka, a ja mislim d aće to biti za samo 27. godina, jer smo zaostajali 300 i 500 godina. Ne kažu oni da će biti veća razlika u bogatstvu, već kažu d aćemo mi siromašni tek tada da ih stignemo. Pokazali smo da sami svoju zemlju možemo da izvučemo iz krize - kaže Vučić.

Predsednik Srbije naveo je potom da poziva sve ljude da rade na napretku Srbije, jer će nam samim tim, svima biti bolje.

- Srbija je danas jedna od retkih zemalja koja ima svoju politiku, a u poslednjih nekoliko dana, pritisci su krenuli sa svih strana. Dok sam predsednik, Srbija neće ni u NATO, niti bilo koji vojni blok, i svoju slobodu će sama da brani! - nastavlja Vučić.

Neke linije moraju da postoje, i zato ćemo sami da branimo ljude, nebo i državu, rekao je Vučić.

Vučić se potom obratio penzionerima, najavljujući veliko povećanje do kraja godine.

- Veliko hvala jer ste uvek razumeli državu. Kod nas Srba je uvek sve drugo važnije od države. Uvek smo svačije interese pretpostavljali interesima države, a danas, čini mi se, imamo zdravu državu. Znam da znate kada kažem da slede povećanja. To smo morali 2014. da sredimo, kada smo radili teške reforme, i zato nikada više državu ne smemo da dovedemo u te situacije. Da uvek imamo stabilan dinar, dovoljno para u budžetu, a za to treba vaša posvećenost, rad i trud. Veskrajno hvala na veličanstvenom dočeku! - zaključio je Vučić na kraju obraćanja.

OBILAZAK

Predsednik Aleksandar Vučić je na samom početku posete, imao priliku da se upozna sa domaćim proizvodima koje nudi Sokobanja, gde je takođe, u razgovoru sa meštanima razgovarao o problemima sa kojima se Zaječarski okrug suočava.

- Moramo da pojačamo vaučere, nisam znao da je Sokobanja posle Beograda imala najviše poseta prošle godine - rekao je predsednik.

Predsednik je u razgovoru sa meštanima, imao priliku da se upozna sa bogatstvima koje Sokobanja nudi, ističući da na koji god sajam da ode, obavezno obuđe štandove Sokobanje.

- Šta je za vads najvažnije, koji imate objekte? Obilaznica, putevi, šta već? - pitao je predsednik.

- Sve što ste naveli - rekla je jedna od meštanki, dodajući da je dosta gostiju koji dolaze iz Beograda, Novog Sada, te da je put od presudnog značaja.

- Preskup je predračun za obilaznicu, ali suštinski to moramo da uradimo. Vodu možemo da rešimo, to je do 15 miliona evra... Onda je za Sokobanju sve drugačije, ako izlazi na auto-put - naveo je predsednik Srbije.

- Ljudima mora da se olakša - dodao je Vučić.

Vučić je potom istakao da se mora raditi na ideji da turista ima i van sezone.

- Treba nam oko 50 miliona za obnovu bolnice - rekla je jedna doktorka.

- Radićemo na tome - dodao je Vučić.

- Je l' vam ide posao? Ovo je jedno od najlepših mesta u kojima sam bio u Srbiji. Sve je lepo, uređeno, kao pod konac - komentarisao je predsednik gledajući fotografije hladnjače.

Kako je Vučić istakao, mnogi su se smejali kada je predlagao da se pomenuto mesto otvori, a sada robu izvozimo i u inostrane zemlje.

- Noćas smo imali mraz do -4, ali smo se zahvaljujući opnama izborili - rekao je vlasnik fabrike.

Predsednik je potom sa jednim dečakom povukao par poteza u šahu.

- Šh-mat! - rekao je predsednik, nakon čega je dobio poklon od jedne meštanke.

- Deco, igrajte šah, super vam ide! - dodao je potom.

Programom posete predviđen je Obilazak štandova sa lokalnim proizvodima i obraćanje predsednika na letnjoj pozornici Vrelo u Sokobanji, sapštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Vučić će zatim na Rtnju obići završne radove na proširenju kapaciteta hotela Ramonda .

U Knjaževcu je predviđen obilazak plantaže i razgovor sa voćarima , kao i obilazak fabrike za proizvodnju nameštaja Mobi i razgovor sa građanima.

Predsednik će u Svrligu obići destileriju Blagojević.

