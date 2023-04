NISAM HTEO RUDARE DA OSTAVIM BEZ PLATA Vučić: Vi rudari iz Resavice znate koliko puta su tražili da ukinemo Resavicu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas u podne započeo je posetu i obilazak Zaječarskog okruga i tom prilikom se obratio velikom broju naroda koji ga je dočekao.

- Vi rudari iz Resavice znate koliko puta su tražili da ukinemo Resavicu. I mnogi ministri i koliko puta su tražili, razni, koji dolaze iz svih tih svetskih organizacija i institucija, da vam uzmemo posao. Ja sam bio taj koji se tome suprodstavio, jer sam znao da će ugalj biti potreban Srbiji u teškim trenucima i vremenima. I zato i kada su štrajkovali i kada su tražili da ukidamo ugalj, rekao sam polako ljudi ićićemo i raditi na obnovljivim izvorima energije, povećavaćemo nivo, ali nemojte da sebi sečemo nogu i da nemamo struju tokom zime.

Predsednik je naveo da rudare koji rade najteži mogući posao u zemlji, nije hteo da ostavi bez posla.

- Ponosan sam na to što smo tu vrstu pritisaka uspeli da odbacimo i sačuvamo vam posao. Nadam se da će uskoro da bude rešeno i za podzemnu eksploataciju. To nije lak posao, to je rizičan posao. Vi srećno na svoje poslove, a država će biti tu da vas podrži da možete da radite i opstanete.

Autor: