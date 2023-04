Vučić sutra na otvaranju deonice Moravskog koridora od Pojata do Makrešana

Prva deonica Moravskog koridora, od Pojata do Makrešana, biće otvorena sutra u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Svečano otvaranje dela Moravskog koridora predviđeno je za 10 sati.

Prva deonica Moravskog koridora od Pojata do Makrešana duga je 16,9 kilometara, a do oktobra bi trebalo da bude završeno dodatnih 10,7 kilometra do Koševa, čime će Kruševac biti povezan sa autoputem.

To je prva "pametna" saobraćajnica u našoj zemlji, izgrađena sa kompletnom optičkom infrastrukturom.

Moravski koridor, od Pojata do Preljine, biće najmoderniji i najširi autoput u Srbiji, pošto će biti širi od postojećih autoputeva za ukupno 1,6 metara.

Gradnja Moravskog koridora u dužini od 112 kilometara počela je u decembru 2019. godine

Radove izvodi konzorcijum američke kompanije Behtel i turske Enka, a ugovor je vredan blizu 800 miliona evra.

Moravski koridor će povezati tri okruga - Rasinski, Raški i Moravički sa koridorima 10 i 11, odnosno sa autoputem Beograd - Niš i autoputem "Miloš Veliki".

Ta saobraćajnica povezaće sve veće gradove centralne Srbije gde živi više od pola miliona ljudi: Čačak, Kraljevo, Vrnjačku Banju, Trstenik, Kruševac, Stalać i Ćićevac. Takođe, Moravski koridor će trajno rešiti pitanje poplava, pošto će biti regulisani tokovi reka u ovom delu Srbije, a pre svega Južne i Zapadne Morave.

Najsavremeniji autoput biće izgrađen "na tri Morave" i u okviru projekta biće regulisana rečna korita u dužini od 68 kilometara.

Moravski koridor činie tri deonice: Pojate - Kruševac u dužini od 27,83 kilometra, Kruševac - Adrani u dužini od 53,88 kilometara i Adrani - Mrčajevci - Preljina dužine 30,66 kilometara.

Autoput se gradi za maksimalnu dozvoljenu brzinu od 130 kilometara na čas, a imaće 11 petlji, 71 most, 23 nadvožnjaka, pet podvožnjaka i 31 propust.

Saobraćajnica je projektovana za brzine do 130 kilometara na sat i biće prvi domaći digitalni autoput.

