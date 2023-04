Predsednik Vučić danas na otvaranju deonice Moravskog koridora od Pojata do Makrešana: Prva 'PAMETNA' saobraćajnica u Srbiji

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas otvaranju deonice na delu Moravskog koridora od Pojata do Makrešana.

Kako je saopštila Služba za saradnju sa medijima predsednika, otvaranje te deonice Moravskog koridora predviđeno je za 10:00 sati.

Prva deonica Moravskog koridora od Pojata do Makrešana duga je 16,9 kilometara, a do oktobra bi trebalo da bude završeno dodatnih 10,7 kilometra do Koševa, čime će Kruševac biti povezan sa autoputem.

To je prva "pametna" saobraćajnica u našoj zemlji, izgrađena sa kompletnom optičkom infrastrukturom.

Moravski koridor, od Pojata do Preljine, biće najmoderniji i najširi autoput u Srbiji, pošto će biti širi od postojećih autoputeva za ukupno 1,6 metara.

Gradnja Moravskog koridora u dužini od 112 kilometara počela je u decembru 2019. godine

Radove izvodi konzorcijum američke kompanije Behtel i turske Enka, a ugovor je vredan blizu 800 miliona evra.

Moravski koridor će povezati tri okruga - Rasinski, Raški i Moravički sa koridorima 10 i 11, odnosno sa autoputem Beograd - Niš i autoputem "Miloš Veliki".

Ta saobraćajnica povezaće sve veće gradove centralne Srbije gde živi više od pola miliona ljudi: Čačak, Kraljevo, Vrnjačku Banju, Trstenik, Kruševac, Stalać i Ćićevac. Takođe, Moravski koridor će trajno rešiti pitanje poplava, pošto će biti regulisani tokovi reka u ovom delu Srbije, a pre svega Južne i Zapadne Morave.

Najsavremeniji autoput biće izgrađen "na tri Morave" i u okviru projekta biće regulisana rečna korita u dužini od 68 kilometara.

Moravski koridor činie tri deonice: Pojate - Kruševac u dužini od 27,83 kilometra, Kruševac - Adrani u dužini od 53,88 kilometara i Adrani - Mrčajevci - Preljina dužine 30,66 kilometara.

Autoput se gradi za maksimalnu dozvoljenu brzinu od 130 kilometara na čas, a imaće 11 petlji, 71 most, 23 nadvožnjaka, pet podvožnjaka i 31 propust.

Saobraćajnica je projektovana za brzine do 130 kilometara na sat i biće prvi domaći digitalni autoput.