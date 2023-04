Miletić: Sve nas boli pružena ruka Srbije prema zapadu, koja nije našila na razumevanje sa druge strane!

Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije, rekao je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV PINK, da je Srbija jasno stavila do znanja da je vojno neutralna politika njena osnova.

- Mene boli pružena ruka Srbije prema zapadu koja nije naišla na drugu stranu. Bio je dobar trenutak za izgradnju partnerskih odnosa, a ovo je sada priličan poraz Hila, koji je došao da približi SAD, a postigao je kontra efekat. Nikada manja podrška evroatlanskim integracijama nije nego trenutno. Pokazali su licemerje i bezobrazluk - rekao je Miletić.

Kako kaže, sada su i podržali tu frankeštajn državu, dodaje da je sve što rade direktno urušavanje srpskog nacionalnog interesa.

Miletić je rekao da je Dačić pokazao poziciju Srbije.

Dodaje da Vlada daje ingerencije kako da se postupa, kako kaže, to se koordinira i usklađuje sa stavom države Srbije.

Kresović je rekao da je da je spoljna politika uvek odraz unutrašnje politike. Dodaje da je naš stav prema NATO-u definisan kod građana, da je oko 80 posto protiv ulaska Srbije u NATO.

- Kako EU vrši pritisak na nas po svim šavovima, tako se i smanjuje interesovanje građana za sve to. Ono što mene zabrinjava jeste odluka da se ove godine sprema velika vojna vežba na jugu zemlje, koja bode oči s obzirom na to da će se dešavati u vreme kada će se voditi žestoka borba između Ukrajine i Rusije. Smatram da nam to ne ide u prilog pri definisanju vojne neutralnosti - rekao je Kresović.

Kako kaže, sa druge strane globalna politika nas tera da razmišljamo, činjenica je da nas zapad pritiska da budemo deo atlantističkog sveta.

Dejan Vukelić, glavni i odgovorni urednik Srpskog portala, rekao je da su primetili da u novom kontekstu međunarodnih odnosa, to međunarodno pravo izgleda kao da je umrlo.

- Od svih ovih zemalja, najčudnija je odluka Ukrajine da bude uzdržana, a nalaze se u istoj poziciji kao Srbija. A onda su oni glasali za neku drugu samoproglašenu državu. Upravo je to situacija u kojoj, ako je međunarodno pravo umrlo, onda i naša spoljna politika mora da se prilagodi – rekao je Vukelić.

Kako kaže, mi moramo da promovišemo naše interese, dodaje da više ništa ne treba da radimo iz nekog bratstva niti bilo čega.



- Mi sada treba da se usklađujemo samo sa našim interesima – rekao je Vukelić.

