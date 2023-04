UŽIVO NA TV PINK i PINK.RS! PREDSEDNIK VUČIĆ NA OTVARANJU MORAVSKOG KORIDORA: Ovo je ostvarenje snova, za šta radite i živite! (VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas otvaranju deonice Moravskog koridora od Pojata do Makrešana.

12.08 - Predsednika dočekali inženjeri na drugom delu deonice

Predsednik je tokom obilaska zastao na drugoj po redu tački deonice, gde su ga dočekali inženjeri, pre nego što stigne do finalnog odredišta tokom obilaska.

Predsedniku je ukratko objašnjeno kako napreduje celokupni projekat.

Predsednik Vučić razgovarao je i sa predstavnicima Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo.

Poslednji deo koji će nam ostati da uradimo biće Kraljevo - Trstenik - rekao je predsednik.

11.45 - Vučić nastavio obilazak

- Ljudi su razumeli da samo teškim rezultatom može da se dođe do rezultata. Srećan sam zbog toga - rekao je Vučić i nastavio obilazak deonice.

Predsednik je istakao da to nije pitanje preživljavanja nego pitanje boljeg života, te da svako mora da se sam potrudi, a država je tu da pomogne koliko može.

- Hoće dalje da razvijaju posao. Znaju da to nije pitanje preživljavanja, nego pitanje boljeg života. Za to moraju i sami da se potrude, a mi smo tu da pomognemo koliko možemo - rekao je Vučić.

- Posle toga sad pred nama predstoji i put prema Kotromanu, Višegradu, Šumadijski koridor, od Aranđelovca preko Topole do Rače, zatim Despotovca, Bora. Mnogo toga nam još ostaje da radimo - rekao je predsednik.

Iznenađenje za predsednika Mladi Kruševljani kraj puta organizivali su iznenađenje za predsednika upalivši baklje u bojama srpske zastave.

- Sada je to sve podrazumevajuće, da se radi, to se uzima zdravo za gotovo. Dođete do stadiona koji izgleda kao svemirski brod, ali se ljudi brzo naviknu na dobro, ne pamte kako je to stvarno izgledalo - rekao je Vučić i dodao:

- Za investitore je uvek potrebno vreme. U Kruševcu nam fali još jedan dobar investitor. Imamo još mesta po Srbiji gde moramo da dovedemo kapitalno-investivne projekte.

- Za dve i po godine imaćete 112 kilometara, najširi digitalizovani put, bližimo se kraju. Hardverski deo je najteži. Ne možemo da koristimo kamen jer je neko ljude ubedio da je to loše za životnu sredinu. Ni sa kim ne možete racionalno da razgovarate ni o čemu, a država mora da vodi računa o interesima svih - rekao je on.

Premijerka Brnabić dodala je da kada treba da se izvuče kamen odnekug kad treba da se izgradi autoput, to svi kritikuju, a kada se izvlače ribe i rakovi iz Zapadne Morave kako bi se sačuvala životna sredina, to niko ne komentariše.

- Treba da snažimo turizam u južnom delu Raškog okruga, Novi Pazar, Sopoćani. Mnogo toga još moramo da uradimo, i zato su putevi važni. Bez puteva niko neće doći - istakao je.

Predsednik je dodao da je skoro 3.000 radnika, te da ih uvek ima preko 2.000 na sekcijama na kojim rade.

- Neverovatna posvećenost, rad, ne možete da nađete manu bilo čemu. Neverovatno kako su precizno radili - rekao je.

Predsednik je dodao da ima posla, ali nema dovoljno radne snage.

- Mi ovde imamo preko 1.500 Turaka i Indijaca ovde koji rade. To nam je sudbina, uskoro ćemo sem robota koji će na Beogradu na vodi da raznose hranu, imati sve manje radne snage - rekao je Vučić i dodao:

- Slika Srbije biće potpuno promenjena do 2024. godine.

11.20 - 'Gradeći svaki novi put, mi kao da gradimo čitav novi svet'

- Gradeći svaki novi put mi kao da gradimo čitav novi svet, svet događaja, situacija i susreta. Za nešto manje od godinu i po dana, Srbija će dobiti najmoderniji evropski autoput koji će podići bezbednost saobraćaja - napisao je predsednik Vućić na Instagramu.

11.16 - Predsednik Vučić obišao štandove, razgovor sa okupljenima

Opštine kroz koje prolazi Moravski koridor predstavljaju na ovoj simbolično izložbi turističke i etno potencijale, nasleđe, lokalnu kulturu.

Štandovi etno udruženja i turističkih organizacija sačekali su predsednika na Moravskom koridoru.

Izloženi su rukoradi, vina, cveće iz rasadnika, zanatska dela...

Predsednik Vučić razgovarao je sa okupljenim predstavnicima Kruševca.

Rapitao se o tome kako napreduje razvoj ideje Lazarevog grada.

- Trebalo bi da uradimo još sadržaja za Ribarsku banju - naveo je Vučić.

Udruženje žena je na štandu napravilo prezentaciju hrane u znak podrške predsedniku Vučiću povodom otvaranja deonice.

- Potrebna nam je ta rekonstrukcija - rekli su Kruševljani predsedniku.

Kulturno umetničko društvo izvelo je tačku koja je oduševila predsednika.

10.55 - Predsednik Vučić obilazi deonicu

Razgovor sa sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država i ambasadorkom Ujedinjenog Kraljevstva, kao i predstavnicima konzorcijuma koji izvodi radove je završen.

Predsednik Vučić potom je krenuo u obilazak deonice.

Vučić je rekao da je ovaj autoput jako bitan, jer će obezbediti dolazak novih investitora.

- Mnogo para, i svima je to najvažnije da se izvuku kamioni iz centra Kruševca, a nije to najvažnije. Najvažnije je širenje industrijskih zona, dolazak novih investitora, jer neće da dođe nijedan investitor bez autoputa. Ovaj autoput je širok 30 metara, širi od svih drugih u Srbiji - istakao je predsednik i dodaje:

- Za sve nas koji idemo na Kopaonik, Vrnjačku banju, Kraljevo. Do kraja 2024. Čačak - Kraljevo, to onda više ne znači samo za Kraljevo, već sa Baljevac, Rašku, Novi Pazar, čitav taj deo Srbije. Kruševljani su ovo sanjali 50, 60 godina, svi im govorili kako će da bude autoputa i nikada ga nije bilo.

- Ovo jeste srce Srbije, ceo Rasinski okrug, dobar deo Raškog okruga. Pola miliona ljudi samo živi na ovom koridoru, Kruševac, Čačak, Kraljevo, Banja, svi će biti povezani sa Beogradom, sa Nišom, ali i sa Zapadnom Srbijom - istakao je predsednik, rekavši da sve divno izgleda, da je sve novo.

Kako kaže, i predeo okolo izgleda čistije i bolje, kako dodaje, kao da ste u Švajcarskoj.

- Ovo će da doprinese kompletnom privrednom napretku i oporavku Kruševca, koji uskoro dobija i novi fakultet, kao i fabriku - rekao je Vučić.

Dodaje da ostaje još da se uloži u turizam i da se vidi kako da se još pomogne i Varvarinu i Ćićevcu.

- Ovo su stvari koje ostaju za ceo život, zaista je fantastično urađen autoput - rekao je predsednik.

- Ovo su stvari koje ostaju za ceo život, i stvarno je fantastičan ovaj put. Osvetljenje, svetlo, sve vrhunski urađeno. Sve informacije moći ćete da dobijete, kiša, restoran taj i taj na tom i tom izlazu, tu isključite automobil, svaku vrstu informacije, klizavo, magla, do toga da ste vi prikačeni na internet u svakom trenutku. Sada na 4G mrežu, a uskoro ćemo imati i 5G mrežu, potpuna digitalizacija i sve informacije možete da dobijete. Čak i komunikacija među vozačima i sve drugo što je neophodno - rekao je Vučić.

Predsednik Vućić o stopi rasta

Predsednik je rekao da je MMF smanjio stopu rasta, dodaje da će se još smanjivati. Kako kaže, to je važno zato što kada nema rasta tada se smanjuje potrošnja, nema povećanja plata i penzija.

- Svuda u svetu i Evropi postoji taj jedan problem. MMF je danas ili juče smanjio prognozu za ceo svet sa 2,9 na 2,8 stopu rasta i kako su smanjili to, tek je april, znači smanjivaće se još, Evrozona je sa 0,9 na 0,8 stopa rasta, kad nema rasta, tad se smanjuje potrošnja, nema povećanja plata i penzija, i padaće u Evropi, a kod nas će se to, naravno, osetiti. Nama druga, prerađivačka industrija dobro ide, poljoprivreda isto, problem je samo zbog inflacije oko kamatnih stopa - rekao je predsednik Vučić i dodao:

- Kod nas prvih tri meseca je bolje nego što smo očekivali, očekivali smo 0,1 ili 0,2, a možemo da idemo na preko 2,5, što znači da ubrzano pristižemo, i zato moramo da gradimo, bar ono što država može da kontroliše. Da time podstičemo rast, jer je sve sem toga za nas propast. To nije pitanje samo da li je dobio Kruševac, Ćićevac, Trstenik, ne, to je pitanje za celu Srbiju, od toga zavisi kolike će nam biti plate, penzije i sve drugo - naglasio je predsednik.

- Mnogo je manji deficit nego što smo očekivali, ali moramo da sačekamo do kraja juna. Imamo 4 milijarde i 350 miliona evra na računu. Zemlje naše veličine takvu likvidnost nemaju često, mi to nikad do sad nismo imali - rekao je Vučić.

10.10 - Počeo razgovor

Predsednik Srbije, premijerka i ministri otpočeli su razgovor sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država i ambasadorkom Ujedinjenog Kraljevstva, kao i predstavnicima konzorcijuma koji izvodi radove.

10.08 - Predsednik Vučić stigao na deonicu

Otvaranje te deonice Moravskog koridora počelo nešto posle 10 sati.

Sa njim su stigli i premijerka Srbije Ana Brnabić, kao i ministar finansija Srbije Siniša Mali.

- Išao sam u Ljubostinju jutros, pa sam prošao iz onog smera, divno izgleda, hvala što ste ovde - rekao je predsednik prilikom dolaska okupljenima.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, koji danas prisustvuje otvaranju dela Moravskog koridora od Pojata do Makrešana, stigao je na prvu tačku te deonice, kod naplatne rampe Ćićevac.

Vučić je tu započeo radni sastanak sa premijerkom Anom Brnabić i ministrima u Vladi, sa izvodjačima radova, direktorom "Koridora Srbije" Aleksandom Antićem i direktorom "Puteva Srbije" Zoranom Drobnjakom.

Otvaranju deonice Pojate - Makrešane prisustvuje i američki ambasador u Srbiji Kristofer Hil.

"Pametna" saobraćajnica

Prva deonica Moravskog koridora od Pojata do Makrešana duga je 16,9 kilometara, a do oktobra bi trebalo da bude završeno dodatnih 10,7 kilometra do Koševa, čime će Kruševac biti povezan sa autoputem.

To je prva "pametna" saobraćajnica u našoj zemlji, izgrađena sa kompletnom optičkom infrastrukturom.

Gradnja Moravskog koridora u dužini od 112 kilometara počela je u decembru 2019. godine.

Radove izvodi konzorcijum američke kompanije Behtel i turske Enka, a ugovor je vredan blizu 800 miliona evra.

Moravski koridor će povezati tri okruga - Rasinski, Raški i Moravički sa koridorima 10 i 11, odnosno sa autoputem Beograd - Niš i autoputem "Miloš Veliki".

Ta saobraćajnica povezaće sve veće gradove centralne Srbije gde živi više od pola miliona ljudi: Čačak, Kraljevo, Vrnjačku Banju, Trstenik, Kruševac, Stalać i Ćićevac.

Takođe, Moravski koridor će trajno rešiti pitanje poplava, pošto će biti regulisani tokovi reka u ovom delu Srbije, a pre svega Južne i Zapadne Morave.

Autoput se gradi za maksimalnu dozvoljenu brzinu od 130 kilometara na čas, a imaće 11 petlji, 71 most, 23 nadvožnjaka, pet podvožnjaka i 31 propust.

