SUTRA NASTAVAK LAVOVSKE BORBE - PREDSEDNIK SRBIJE POKAZAO DA JE DRŽAVNIK KOJI HOĆE MIR! Vučić: Bolje je 1.000 dana razgovarati nego jedan ratovati!

Ne dam vam, lažovi i prevaranti, da se u ne znam šta zakunete, opet bi slagali. Našem narodu verujem. Naravno, 2. maja ništa neće biti rešeno. Tako će to da izgleda, da Srbiju krive za šta im pada na pamet. Naš zaključak je da ćemo štititi poziciju našeg naroda, razumeti njihove poruke, poštovati Ustav Srbije, a ono na čemu ćemo insistirati je stvarni dijalog. Nama je potreban stvarni razgovor sa Albancima.

Ovim je predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao jasnu poruku pre par dana svima koji bi da ruše i gaze sve srpsko, te jasno svima stavio do znanja da se LAVOVSKA BORBA ZA KOSOVO NASTAVLJA!

Nova runda dijaloga između Beograda i Prištine na najvišem nivou biće nastavljena sutra 2. maja, kada će se u Briselu sastati predsednik Vučić i premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti.

Kako se navodi, Visoki predstavnik Evropske unije Žozep Borelj će, uz podršku specijalnog predstavnika EU Miroslava Lajčaka, održati zajednički sastanak sa liderima sa početkom u 18 sati.

Od strana se, kako se navodi, očekuje da usvoje Deklaraciju o nestalim licima kao prvu tačku dnevnog reda, nakon čega će uslediti prezentacija/rasprava o prvom nacrtu statuta Zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji. Stranke će takođe imati priliku da razgovaraju o aktuelnim pitanjima od političkog značaja.

Vučić je više puta demonstrirao drzavničku mudrost, radi mira pokazao želju za kompromisom i dogovorom, ali s druge strane za stolom, bilo u Briselu ili Ohridu, uvek je imao sagovornika koji želi samo jedno - rat, proterivanje i ubijanje Srba.

- Što se tiče razgovora u Briselu, rekao sam da ću ići na Grenland da razgovaram, jer je bolje 1.000 dana razgovarati nego jedan ratovati i sukobljavati se sa bilo kim. Moj posao je da uradim sve što mogu i obezbedim ljudima u Srbiji, posebno na Kosovu i Metohiji, mir, sigurnost i stabilnost - ponovio je Vučić više puta i tome ostao dosledan.

Nova lavovska borba predsednika se nastavlja sutra. Borba koja za cilj ima mir i stabilnost naše zemlje, bitka koja će narodu sa Kosmeta udahnuti novu nadu.



Sastanak u Ohridu U Ohridu je ove godine u februaru održan sastanak na visokom nivou u okviru dijaloga Beograda i Prištine. Kako je predsednik posle tog sastanka istakao, njihov posao je da, kroz neslaganja, nađu put do bolje budućnosti za srpski i albanski narod. - Ne govorim da li je neko dobar ili loš sagovornik, na vama je da odlučite kome ćete da verujete. Meni je svejedno sa kim ću razgovarati iz Prištine. Danas je bio dan u kome je trebalo da dogovorimo implementacioni plan. Ono što je važno da se kaže da ovih nekoliko tačaka koje smo dogovorili će postati deo pregovaračkog okvira. Jedna od ključnih tačaka je da će Evropski savet procenjivaće koliko je ko uradio iz implementacionog plana, koji će biti proširen - rekao je tada predsednik.

Vučić u Raški sa političkim predstavnicima Srba sa KiM

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u aprilu se sastao sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije u Raški.

On je tada istakao da ljudi u celoj Srbiji moraju da znaju je da je video kod ljudi na KiM da su zabrinuti i uplašeni.

- Videli smo kod ljudi sa KiM da su i zabrinuti i uplašen,a naši ljudi su sve samo ne kukavice i mi smo se trudili da pokažemo dobru volju da sačuvamo mir. Nažalost, Kurtijev režim je dao sve od sebe da svakog dana proizvodi "incidente". Kažete da je incident kada pucate čoveku u leđa... Nije baš incident kada pucate sa namerom da ubijete čoveka. Čovek je kriv zato što je nosio, jer mu je i supruga nezaposlena, šerpe i lonce i hteo da zarade, da proda na pijaci. Zbog toga je upisan. Njihova je namera da nikada ne formiraju ZSO. Hteli bi da je formiraju, ali d ato ne bud eništa. Rekli su da mora da se sve bazira na 5 pravila. Jedno od njih je tzv. kosovski ustav.

Vučić je istakao da Kurti želi samo da proizvodi sukobe, i da on neće da formira ZSO.

- Da to bude ljuštura, u kojoj će sadržaj biti nepostojeći. Oni kažu da se sve bazira na nekih pet pravila, od kojih je jedno kosovski ustav, i pismo Mogerinijeve i Tačija. U kome govore da neće dati nikakva izvršna ovlašćenja ZSO. A od 22 principa koji su prihvaćeni u Briselu, oni su poništili 21. Tako da valjda može ZSO da ode do trafike da kupi žvake. E na to bi pristali. A suština - ekonomski razvoj, urbanistički planovi, školstvo i zdravstvo. Ono što je od suštinskog značaja neće da prihvate. I odmah da vam kažem da je naša pozicija utoliko teža što znamo da najveći deo zapadnih zemalja ustvari ih ne interesuje ZSO, ma kako o tome govorili. Niti ih itneresuje opstanak Srba na KiM, već ih samo zanima da defakto ili dejure priznamo Kosovo - kazao je on i dodao:

- U skladu sa time, oni su organizovali izbore u četiri opštine na severu, iako je Beograd tražio da se prvo formira ZSO kako bi se Srbi vratili u institucije, rekao je predsednik.



Fijasko lažnih izbora

Prošle nedelje se dogodio politički ustanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, miran ustanak naroda koji neće da trpi zulum, samo da bi dobio pohvale iz Brisela i Vašingtona. Dogodile su se tektonske promene i izborni debakl Aljbina Kurtija i Kvinte.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti nakon kontejnerskih izbora na severu Kosova i Metohije rekao je da je veoma zahvalan srpskom narodu na severu pokrajine što je pokazao veliku hrabrost pred terorom.

- Od ukupno 45.095 Srba upisanih u biračkom spisku na izbore je izašlo 13! To je istaklo nekoliko dobrih stvari, ali i neke koje su teške za nas u budućnosti, a o kojima ćemo morati da vodimo više računa nego sada - rekao je Vučić.

Odlukom da ne izađu na izbore Srbi na Kosovu pokazali su odlučnost, a time su poručili i u kojoj zemlji žive i koga neće na severu, rekao je predsednik Srbije u obraćanju građanima.

Šef države je istakao da su izbori na severu južne srpske pokrajine pokazali potpuni izborni poraz tzv. premijera Aljbina Kurtija i zemalja Kvinte, a ogromnu snagu i odlučnost Srba.

Posle 10 godina Briselski sporazum mrtvo slovo na papiru

Od Briselskog sporazuma se očekivalo da otvori put normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, a ni posle čitave decenije nije formirana Zajednica srpskih opština, koja je bila ključna tačka sporazuma.

Formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO) na Kosovu i Metohiji, koje je predsednik Vučić postavio kao uslov svih uslova u dijalozima Beograda i Pištine od sudbinskog je značaja za srpski narod. ZSO je najčvršća garancija opstanka i ostanka našeg naroda u južnoj pokrajini!

Srbija ni jednim jedinim potezom nije prekršila ni Briselski sporazum, ni Rezoluciju 1244, kao što nije na bilo koji način ugrozila očuvanje mira, već nastavlja da se ponaša odgovorno i ozbiljno u rešavanju problema i otvorenih pitanja vezanih za južnu srpsku pokrajinu.

Konstantno obespravljivanje našeg naroda, stalni i dosledni napadi na Srbe i njihovu tradiciju, kulturu, veru, kao i pravno nasilje, širenje mržnje prema svemu srpskom, prava su slika i prilika onoga što političari u Prištini vide kao "najmlađu evropsku demokratiju".