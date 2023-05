Dačić: Priština će sutra u Briselu nastaviti politiku izbegavanja formiranja ZSO

Ministar spoljnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je Priština 10 godina radi na izbegavanju formiranja Zajednice srpskih opština (ZSO) i da veruje da će i sutra u Briselu, tokom nove runde razgovora sa Beogradom, nastaviti sa istom politikom.

"Priština će pokušati da minimizira značaj ZSO. Počev od imena, statuta, upravljačkog tima, pa do ovlašćenja koja ta zajednica ima", rekao je Dačić novinarima nakon što je ispred SPS-a položio venac na grob Dimitrija Tucovića, povodom 1. maja, Međunarodnog dana rada.

Podsetio je da je prošle nedelje učestvovao na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj se razgovaralo, između ostalog, i o ZSO, a da je i pre 10 godina održana sednica te organizacije na kojoj se pričalo o istoj temi.

"Pre 10 godina smo isto to slušali. Svi su izrazili oduševljenje da je to istorijski značajan akt. Prošlo je 10 godina, a ZSO se nije desio", rekao je Dačić.

Naglasio je da veruje da je svima jasno da Srbija čvrsto insistira na formiranju ZSO i da je to prva tačka u ispunjavanju onoga što je dogovoreno u Ohridu.

"U implementacionom planu samo su dve stvari koje se konkretno spominju na početku - ZSO i deklaracija o nestalim licima. To će biti, kako mi je predsednik Vučić rekao, glavne teme. Da li će i kakvom će dinamikom sve to ići, u ovom trenutku je zaista veoma teško reći. Ali to je od suštinskog značaja, jer bez ZSO neće biti ni implementacije drugih delova tog dogovora", kazao je Dačić.

Dodao je da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti svakog dana stvara neke nove krize, kako bi preusmerio pažnju na probleme na terenu i kako bi se "zaključilo" da još nema uslova za formiranje ZSO.

"Njima je svakako očekivanje da Srbe proteraju i da nema potrebe za ZSO. Srbija ima čvrst stav. Mi ćemo biti uz naš narod na KiM. Uoči sutrašnjeg sastanka jedno je sigurno - Srbija će biti konstruktivna i predsednik Vučić je spreman za taj sastanak", zaključio je Dačić.