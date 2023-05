Manastir Visoki Dečani: Sve učestalije krađe u mešovitim sredinama na Kosovu

“Sa porastom etničkih tenzija, krađe se nastavljaju u etnički mešovitim delovima Kosova. Razbojnička banda opljačkala je lokalnu poštu i Dom kulture koje koriste lokalni Srbi. Iz pošte je ukradeno više od 1.000 evra. Krađa je prijavljena Kosovskoj policiji”, naveli su na Tviter nalogu ovog manastira.

Naglašeno je da su u poslednje vreme, u etnički mešovitoj opštini Gračanica sve učestalije pljačke, posebno privatnih kuća.

Amid growing ethnic tensions, thefts continue in ethnically mixed parts of #Kosovo. A gang of robbers robbed the local post-office and a cultural center which are used by local Serbs. More than 1000 EUR in were stolen from the post office. The theft was reported to the Kosovo…