Kosovo je američka teritorija, koju drže vojnom silom, koju će oni i pokušati da zadrže, kao svoju teritoriju u Evropi na koju su stavili svoju čizmu, rekao je za Pink reditelj Ljubiša Ristić.

Komentarišući današnji sastanak između predsednika Aleksandra Vučića i premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija, kao i nastavak pregovora u Briselu, Ristić je rekao da je njemu lično najupadljivija od svih stvari saglasnost sa rezultatima izbora američkog predstavnika Eskobara.

- To pokazuje ono što je suština čitave te stvari. To što mi mislimo da Kurti vodi neku politiku, pristaje ne pristaje na nešto, to uopšte nije tako važno. Ta iluzija Albanaca na Kosovu da je to njihova teritorija i da će tamo oni biti, je samo iluzija. To je američka teritorija, koju drže vojnom silom, koju će oni i pokušati da zadrže, kao svoju teritoriju u Evropi na koju su stavili svoju čizmu - rekao je Ristić.

Kako kaže, mi pričamo o ZSO, a to je za Amerikance samo način da održavaju taj utisak da su oni navodno promenili svoj stav i da će da gledaju šta je interes Srba i Srbije.

- Sve je jasno kome tu šta odgovara i kome je šta intres. Svi oni imaju zadatak da omekšaju odnose i stvore prijatelje na sve strane, kako bi oni mogli da budu ono što je zapravo suštinska ideja, a to je regionalni hegemon. Ako je to bila nekada Vizantija, a posle toga je postala SAD - rekao je Ristić.

Predsednik Matice Albanaca Srbije Demo Beriša, rekao je da je sigurno da je do sada bilo volje, da bi danas razgovarali o drugim temama.

- U Prištini danas mladi ljudi od 15 do 20 godina ne idu u školu, čekajići viznu liberalizaciju, i sigurno je da će Kosovo uskoro postati lepo vikend naselje, jer će mladi nagrnuti u svet za boljim životom - rekao je Beriša.

Kako kaže, danas će se verovatno potvrditi dogovor koji je ranije postignut između stručnih timova po pitanju nestalih lica. Dodaje da to nije sporno ništa.

- Kada je u pitanju ZSO, tu očekujem da Kurti pokuša da minira današnji sastanak, i to temom o ulasku Kosova u Savet Evrope. On će pokušati da izazove predsednika Vučića, ali ja verujem da će on imati u potpunosti situaciju pod kontrolom - rekao je Beriša.

Autor: