PETKOVIĆ SE OBRATIO IZ BRISELA: Važno je da imamo ovu Deklaraciju i da se sazna prava istina!

U Briselu je danas održana nova runda dijaloga Beograda i Prištine, a sastanku su prisustvovali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti.

Šef diplomatije EU Žozep Borelj sazvao je ovaj sastanak na visokom nivou u okviru dijaloga, a na stolu glavna tema susreta bila je – formiranje ZSO.

Nakon održanog sastanka zvaničnici se obraćaju medijima, među njima i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.

- Mi svi potražujemo 1621 lice koja se vode kao nestali. Za nas važno pitanje.. Da konačno se potvrdi puna i prava istina o nestalim licima. Zato je važno da imamo ovu deklaraciju i da se sazna puna istina u vezi sa tim-rekao je Petković.

- Usvojen je tekst Deklaracije o nestalim osobama, koji je usaglašen prethodno na tehničkom nivou. Ono što je važno to je da pre usvajanja teksta deklaracije priložena je i izjava koju je potpisao predsednik Aleksandar Vučić, gde su razjašnjene važne stvari u vezi sa terminom koji se pominje u Deklaraciji o nestalim osobama. Ova izjava potvrđuje da smo zaštitili interese države Srbije kada je reč o ovom pitanju. Više od dve godine država Srbija insistira na usvajanju ove Deklaracije. Sve vreme Priština vrši opstrukciju i ne želi da se dogovorimo jer insistira na terminu 'end fors disapirijens' koji je pravni konstrukt, odnosno termin koji je definisan u tački 2. Međunarodne konvencije o prilnom nestanku, a namerno su insistirali na terminu da bi se mogla da se poziva na to i da traži odgovornost Beograda kada je reč o prisilnom nestanku. To je u ovoj izjavi jasno podvučeno".