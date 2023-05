VUČIĆ IZ BRISELA: Nisam optimista, ali ono što mogu da obećam u ime Republike Srbije je da ćemo dati sve od sebe da sačuvamo mir

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u Briselu gde je u okviru dijaloga Beograda i Prištine razgovarao sa Aljbinom Kurtijem o formiranju ZSO i pitanju nestalih.

Vučić je rekao da smo danas prvi put došli do zida i da je od trenutka kada je Nacrt Upravjačkog tima predstavljan mnogo toga bilo jasno.

- Jasno je da Priština ne želi da ispuni svoju obavezu od pre 10 godina. Meni je jasno i to sam znao, ali danas smo prvi put došli do zida. I to je bilo jasno od trenutka kada je predstavljan nacrt kada su pokušavali da unize dve žene koje su to č, do njihove reakcije posle toga koja je bila da je to za njih neprihvatljivo. Iako u svim članovima Nacrta statuta jasno se poziva na prethodno dogovorene članove - rekao je Vučić i dodao da nema nijedne tačke u kojoj se spominje nešto što već nije potpisano.

- Čućete bezbroj izgovora, ali suština je ovakva - kazao je Vučić i dodao da su zatim došli do treće tačke, koja je trenutna situacija, nastala posle sramnih izbora na severu Kosmeta.

- Kako da se prevaziđe ova situacija jer je reč o potpunoj delegitimisanosti onih koji su tobože izabrani. Evropska unija je predložila predlog, ja sam prihvatio taj predlog, Priština je odbila i taj predlog. Ja sam prihvatio taj predlog jer sam smatrao da je veoma važno da prevaziđemo ovu situaciju da bismo mogli da čuvamo mir i stabilnost i da nastavimo da razgovaramo - rekao je Vučić i dodao da se nada da će do naredne runde na tehničkom nivou biti rekcije nekih drugih koji mogu da utiču na takve stavove Prištine.

- U protivnom plašim se da smo svi u jednom velikom ćorsokaku. Nisam optimista, ali ono što mogu da obećam u ime Srbije da ćemo dati sve od sebe da sačuvamo mir i stabilnost. Kako kaže Srbi su do sada ispunili sve svoje obaveze, a nisu dobili jedno što je bila obaveza Prištine - Zajednicu srpskih opština.

Predsednik Vučić je izrazio nadu da će razgovori biti nastavljeni i da ćemo u budućnosti moći da pronađemo neka rešenja, iako se sad naišlo na zid.

Odgovarajući na pitanja novinara Vučić je rekao da se Priština sada odriče svih principa.

- Ili će se prihvatiti ono što je dogovoreno 2013. ili 2015. godine, ili je kraj svega - kazao je.

Vučić je upitan da li situaciju razume EU rekao da neće on da odgovara u njihovo ime.

- Moje je da odgovaram u ime Republike Srbije, a ne u ime EU... Nažalost, ja sam upozoravao da će ovo da se dogodi. Od početka sam upozoravao na to. Opet smo čuli istu argumentaciju - naveo je Vučić i ponovio koliku se Priština poziva na svoj takozvani ustavni sud.

Vučić je rekao da u ovom trenutku ne vidi rešenje, a da ga je neko video od njih četvorice sastanak bi još uvek trajao.

Vučić je rekao da ćemo se suočiti u danima pred nama sa teškom situacijom, zbog rezultata izbora na Kosmetu.

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara istakao da treba da se ostvari bar ono što je potpisano, i to ne jednom, nego dva, tri puta.

Predsednik Vučić je istakao da je ono što je dobro to što se razgovaralo.

Tačno 45 dana posle poslednjeg sastanka u Ohridu, kada je dogovoren Aneks Evropskog sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, ponovo su se sastali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti uz posredovanje Borelja i uz prisustvo specijalnog izaslanika Evropske za dijalog Miroslava Lajčaka.

Uoči sastanka Aleksandar Vučić se oglasio na svom instagram nalogu buducnostsrbijeav i poručio:

- Već nekoliko dana, posebno juče i danas, Aljbin Kurti vodi kampanju protiv Srbije. Brutalnu i prljavu. I on i svi njegovi pomagači, uključili su sve,do Azema Vlasija, svih analitičara, svih političara, prete Srbiji, podsećaju na neke stare dane, govore o svojoj borbi za slobodu, zaboravljajući da su se baš Srbi borili za slobodu. I to ne samo protiv terorista, već i protiv NATO agresora - istakao je Vučić u video snimku i dodao:

- Prolivena krv se ne vraća. Prolivena krv za slobodu ne može da se vrati i ne može da se zaboravi.

- Imaću to u vidu večeras. Živela Srbija, nema predaje! - istakao je predsednik.