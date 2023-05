Celu Srbiju danas je potresla vest o nezapamćenoj tragediji koja se dogodila u Osnovnoj školi "Vladimir Ribnikar", kada je dečak (13) ušao sa oružjem i pucao na đake, portira i nastavnicu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u svom obraćanju istakao da je ovo jedan od najtežih dana u savremenoj istoriji naše zemlje.

PITANJA NOVINARA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da ljudi koji vrše medijski pritisak na njega, neće na taj način srušiti našu zemlju. Kako kaže, on zna od koga to dolazi, i zna kako da se izbori sa tim.

- Nisam fasciniran lažima, nikada me lažima niste uplašili. Imamo samo situaciju da pokušavaju da proteraju srpski narod. 28. oni ulaze u kancelarije. Oni su sada išli... Samo čekaju da naprave neku novu provokaciju, koga da maltretiraju, hapse. U Evropi ne možete da objasnite nikome, da je 3,4 odsto su legalni i legitimni izbori. Neko misli d aoni tako treba da vladaju dve godine, kada će Srbija da izgubi živce - rekao je Vučić, pa napomenuo da Srbija mora da čuva svoje interese i bezbednost.

Vučić je potom dodao, da u slučaju masakra, niko neće proći nekažnjeno.

- Uvek tražimo krivca, ne tražeći da vidimo šta kod sebe treba da promenimo. Mi moramo da vidimo ove mere, pa makar ih pet usvojili... Nešto moramo da uradimo, da razmislimo šta ćemo sa ovim. Da je to uradio neko stariji, pa da nam bude jasno... Mnogo gledamo o ratu, rijaliti, ali, deca ne gledaju televitiju. Oni su na internetu - priča Vučić.

Nije ovo ekskluzivitet Srbije, već nešto što svake nedelje gledamo u Americi, Rusiji, gde je poginulo njih 11, podsetio je Vučić, pa dodao da smo postali deo globalnog sveta.

- Nadao sam se da će postojati malo saosećanja prema žrtvama, stvarne tuge, ili formalne žalosti. Zašto je dan žalosti u petak, pa jer danas nismo znali kada će biti obavljeni razgovori sa roditeljima, rad tužioca i ostalo - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara N1.

Žalićemo i danas, i sutra, i u petak, nedelju, ponedeljak utorak, rekao je Vučić.

- Uvek ćemo se svega sećati... Kao i zločina u Jabukovcu, Ivanči. Gotovo 11 godina sam na vlasti, prošao sam kroz sve najgore što je jednu zemlju moglo da zahvati. zadovoljan sam samo što smo sačuvali mir. Drugi dan, pošto sam preuzeo ministarstvo odbrane, poginula su dvojica vojnika. Morao sam da odem da posetim članove porodice... Pa fiskalne mre,e pa poplave, i tada, mnogo laži kao i danas. Bez tuge, i žala kod nekih, kada Srbija jeste bila ujedinjena u žalosti... Mogu da govorim o svojoj odgovornosti, jer je u toj školi bilo urađeno sve potrebno. Ja ne vidim šta je u školi moglo drugačije - naveo je Vučić.

Vaša televizija govori o nasilju i mržnji, vi kažete da moje dete treba da završi u šahtu kao Gadafi, podsetio je Vučić, pa ih upitao da li se ponose time.

- Govorili ste da sam šef ljudi koji su ubijali, pokazivao sam slike da se tako nešto nikada ne ponovi... Hvalili ste se da ste hteli da me tučete... Ništa nije smešno. Žalosno je što na današnji dan, neću da im izgovaram imena, da kaljam tugu i žalost onih koji su izgubili najmilije...Kod nas postoji psihološki odnos, šta god da se desi "raspni ga". Ma koga? Nismo naučili ni da se radujemo, a da se ne radujemo protiv nekoga. Da ne žalimo sebe... To je ono što kod sebe moramo da promenimo, a ne da svaku smrt, bilo čiju, i kada neko ima infarkt... Gledamo kako ćemo d aga razapnemo. Sa ciljem da sebi popravimo političku ili društvenu poziciju. To govori o njima, i o tome ću govoriti od ponedeljka - objašnjava Vučić.

Što se tiče odgovornosti, svako svoju odgovornost treba da snosi.

- Na Ani je, na Ružiću da vide šta će... Na njima je da vide šta će i da li će da daju ostavke. Ja nemam sa njim blizak odnos, nismo iz iste partije. Ja za razliku od mnogih, ne volim da se iživljavam nad ljudima. Mrzim da ih šutiram kada su na zemlji... - dodao je Vučić.

Predsednik je, govoreći o zapadnim vrednostima, o kojima je govorio Boško Obradović, rekao da je mnogo toga dobrog došlo sa zapada, ali ima i one druge strane.

- Da li postoji neki problem prema modernim tehnologijama? Što nam deca ne igraju fudbal, košarku odbojku... Mi smo kao dečaci ostavljali patike ispred terena d abi ušli da igramo, jer je bila gužva. Mladi samo 'drndaju' telefone. Ima tu dobrih i loših sadržaja, i zato sam predložio onu meru da nema onih sajtova koji predlažu kako da ubijete nekoga... Shema koju je dečak pravio, bila je kao u igrici. To može da bude bilo čije dete, i zato sebe moramo da preispitamo. Da budem fer, iako nisam saglasan sa tim, tu ima ideje o nečemu. Tu ima nekog razgovora o vrednostima. Nama će jaz između onih koji, kada vidite spomenik sa bradom, gde sa muškim polnim organom doji bebu, kažete da je to vrhunac demokratije... Ja sam sam tri puta predložio da neko ko je gej bude predsednik Vlade, ali neke granice moraju da postoje. To je pitanje vrednosti o kojima će se govoriti još više... - naveo je Vučić.

Predsednik je objasnio da porodica osumnjičenog dečaka nije imala nikakve prekršaje, i da su oba roditelja bila "čisti ko suza".

- I onda se napravi katastrofa planetarnih razmera - naveo je Vučić.

Predsednik je dodao da moramo da čujemo jedni druge, i da razgovaramo jedni sa drugima.

- Kakvo društvo spremamo i šta dolazi posle nas. To je ključno pitanje. Moja greška je što sam se posvetio gradnji i putevima... Moramo da sačuvamo mir... Nisam video, svakako ne uvek, sve strukturalne probleme sa kojima se suočavamo, ali je to teško u eri društvenih mreža. Pitaju me da li je moguće da su imali smenu za siromašne i bogate... Nemojte ljudi da izmišljate... Laži na mrežama lako postaju istina, jer su one tobož gerilske, nisu režimske... Zato moramo da analiziramo šta su stvarni problemi. Ko je kriv za Ivanču, Jabukovac? Nasilje, šta? problem je kada se sve desi sa decom. Mi više od dve godine nemamo nijedno mafijaško ubistvo u zemlji, i onda se desi ovakav slučaj - rekao je predsednik Srbije.

- Dodatno ćemo povećati broj policajaca, ali pre svega moramo da razmislimo o vaspitavanju naše dece, da znamo čemu su izloženi sa tim telefonima. Moraćemo da odgovaramo na evropskom nivovu. Da rešimo to oko filmova sa ubistvima u ''ril tajmu'' da se ovako nešto više nikada ne dogodi - zaključio je Vučić.

OBRAĆANJE PREDSEDNIKA SRBIJE ALEKSANDRA VUČIĆA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je danas jedan od najtežih dana u savremenoj istoriji naše zemlje.

- Izražavam saučešće porodicama, roditeljima, braći, sestrama, dekama i bakama ubijene dece... Deci, porodici, ubijenog radnika obezbeđenja... Srbija je nažalost u tugi ujedinjena. Ta tuga je tolika, da je ne pamtimo veću. Ali kada smo u tuzi ujedinjeni, moramo da tražimo da sagledavamo uzroke, odgovornost svakog od nas. Da tražimo rešenja, da nam se ovako nešto, ma koliko bili nepredvidivo, neočekivano, i d ane kažemo "ne ponovi" - rekao je Vučić.

Decu roditeljima, nažalost da vratimo ne možemo, dodao je Vučić.

Dečak se nalazi na posebnom mestu, biće smešten na posebnom dleu klinike za neuropsihijatriju. Njegov otac je, kao vlasnik oružja, koje je očigledno nepripisno držao i čuvao, uhapšen. Privedena je i majka, rekao je predsednik Srbije.

- Zbog mnogo laži sam primoran da govorim o činjenicama, a ne o glasinama. Ovaj slučaj se dogodio u jednoj od tri najbolje škole. Policijski službenici obavili su svoj posao, ne posle, nego pre zločina. Žena je obišla školu, pitala, razgovarala sa svima, uradila svoj posao... ne rutinski, već profesionalno. Obezbeđenje, veoma dobro uklopljeno u školu... Čovek koji je ubijen je čak razmenjivao poruke sa dečakom, družili su se. On je bio dobri duh škole, i čuvao je i brinuo o deci - dodao je predsednik.

Kako je istakao, ljudi koji su roditelji dečaka su dobrostojeći, i njihova primanja nisu mala. Kako je dodao, bili su uzorni, i krem de la krem našeg društva.

- Otac i majka... Otac je napravio jedan prekršaj u životu, čista biografija... Dečak je u svojoj izjavi pokazao sve, na čudan način objasnio... Ali onako da ne može da objasni nikome ko je izgubio svoju decu. Nikada nije pretio bombom. On se uplašio kod prvog molotovljevog koktela, i odustao od bacanja. Ne izmišljajte da postoji smena sa bogatom i siromašnom decom. On je tražio premeštaj iz jednog u drugi razred jer je bio najbolji učenik i deci je smetao. Tamo je imao trojicu drugara, dobro se snašao... Ne može da se kaže da su se svađali. Samo su od njega tražili bolje rezultate - rekao je predsednik Srbije.

U novom razredu takođe, niko nije hteo da ga prihvati, i onda je po priznanju, rešio da počini monstruozni čin koji je pripremao.

- Nemojte mi zameriti što ću da zvučim kao i zabrinuti roditelj, a ne samo kao predsednik države. On je čekao dan, i pripremao se za to. Bio je tri puta u streljani sa ocem. Po sopstvenom priznanju mu se to dopalo, i bio je dobat strelac - rekao je Vučić, pa dodao:

- Kada govorite o nasilju, jedanput je dobio ćušku na času glume. Kako da vaspitavate decu, šta da uradite? Valjda je svakom roditelju danas palo na pamet "Gde sam pogrešio?" - nastavlja Vučić.

Predsednik je potom istakao da mora da se radi na promanama.

- To je pitanje za celu naciju. Hoćemo li da budemo dovoljno odgovorni i ujedinjeni, da sebe pokušamo d apromenimo, da promenimo svoje greške. Da pokušamo da decu vratimo spoprtu, da ih odmaknemo od telefona i interneta. Kada kažete da su televizije krive, pričate gluposti. Niko od te dece ne gleda televiziju. Ja imam dečaka od 6 godina, i stariju decu. Oni su na internetu ceo dan. Nemojmo da se pravimo glupi i naivni. Kada pitaju ljudi, zašto nešto nije od danas. Pa polako, to mora da se saopšti polako porodicama. Postoje čitave procedure. Morate da razumete, da postoji bezbroj stvari koje moraju da se urade... - objašnjava Vučić.

Kako je dodao, 57 je čaura pronađeno.

- Veoma ugledni roditelji. Pročitaću deo samo... Pogodilo se da je u ovom slučaju, državne institucije su uradile svoj posao. Sav svoj posao. Dana 07.06. 2021. godine urađen je sav posao. Gde piše da je Kosta. K. Dobio lacerokontuznu ranu na usni. Policija je obaveštena. Imamo celu analizu. Kompletnu, dve analize. Maloletni K. je pokazao samostalnost. Visok nivo aspiracije, voli da uči, saznaje, istražuje novo... Zanima ga robotika, sebe vidi kao astro-fizičara... - čitao je predsednik.

Trenirao je košarku, karate, išao je na čšasove glume, dodao je Vučić.

- Dva su problema. Jedan je naravno odnos u porodici, i šta radi dete koje nema 14 godina u streljani, i kako je moguće da to dete puva. Drugi problem je ta shema koju je nacrtao. Vi vidite da je on igrao neku vfrstu igrice, u kojoj oni imaju više života. Vi vidite da kod njega nema kajanja, da ne razume šta je učinio. On sada misli da je za deo njih na mrežama postao heroj. Od progonjenog dečaka, do heroja... Zadovoljan je - nastavlja predsednik Srbije.

Vučić kaže da decu da vratimo ne možemo, ali možemo da pokušamo, a nikada nećemo znati jesmo li uspeli, da sprečimo novu nacionalnu tragediju.

NOVE MERE

- Uvešćemo sledeće mere: Pod jedan Uvođenje moratorijuma za izdavanje nošenja oružja, pod dva izvršiti reviziju svih izdatih oružja, pod tri, izvršiti kontrolu načina držanja oružja. Posebno utvrditi kako se i na koji način drži. Pod četiri, prekontrolisati rad svih streljana, posebno obratiti pažnju na lica koja dolaze, da li su to maloletnici ili osuđivana lica. Pod pet propisivanje krivično pravne odgovornosti koja obučavaju maloletna lica da koriste oružje. Pod šest, je moj predlog. Dejane, razmislite u vladi, razgovarajte sa istaknutim pravnicima... Moj predlog je snižavanje granice maloletnih lica, iz poštovanje međunarodnih i evropskih standarda. Kod nas postoji bojazan da je dečak znao da ne može biti krivično odgovoran. Postoji mogućnost - rekao je Vučić, pa nastavio:

- Pod sedam, zabrana programskih sadržaja gde se ističe nasilje, emitovanje scena brutalnog nasilja koje mogu da naškode maloletnicima. Pod osam, uvesti obavezne osmomesečne narko testove za maloletnike. Roditelji će mi biti zahvalni... Pod devet, organizovati mobilne timove za vršnjačko nasilje, koji bi odmah reagovali. Pod deset, uvođenje zabrane ulaska na dark net. To je moj predlog mera, za vladu Republike Srbije. Vaše pravo je da prihvatite ili da odbijete - naveo je Vučić.

Svi ostali, čak i roditelji, sestre i braća ubijenih, moramo da se postaramo da mlađu sestru ubice sačuvamo. Za nju svi imaju samo reči hvale, naveo je predsednik.

Kosovo i Metohija

- Hteo sam da se obratim povodom KiM, jer nam se ozbiljna opasnost sprema... Koliko su ljudi zabrinuti, šokirani... Ja znam da, i dolazim do onoga gde je ovde odgovornost sve ovo, svakog od nas... Bez obzira što su institucije radile. Što se tiče KiM, sve je bio trik i namera da se Srbija navuče da prizna Kosovo... Zato je juče na početku bio pokušaj da se napravi novi implementacioni plan, gde je tačka jedan trebala da bude predstavljanje statuta upravljačkog tima, pod dva da ih pustimo u institucije, i tri ZSO. Ja sam to odbio, i rekao da nisma za to. Jer je to suprotno svemu što su govorili. Kada su shvatili da to ne može da prođe, i da je nemoguće, pokušali su na racionalan način da rešavaju stvari na severu. Kurti zaista misli da lada sa 3,4 posto. I Kvinta ga podržava - rekao je Vučić.

EU je imala korektniji odnos, kao i Borelj, dodaje Vučić.

- Plašim se da će do sledećeg puta da mu promene mišljenje. Kurti je odbio predlog da se napravi prelazno rešenje... Ja sam mislio da je to idealna prilika da se izvuče iz sramote, ali ne, to je plan. On je oduševljen... Način na koji su tretirali žene, koje su predstavljale, način na koji su se odnosili prema damama, to ne smete sebi da dozvolite... - objašnjava Vučić.

Predsednik dodaje da je Srbija uvek spremna na kompromise, ali da budemo glupi, kao što to neki zamišljaju, to nije moguće.

- Veoma sam zabrinut po tom pitanju. Voleo bih da su u državnim organima mnogo odgovorniji... Čuvanje stabilnosti i mira na KiM je neophodno... Tako nam treba i ekonomija, koja mor da napreduje... Bio sam posvećen, a ono što je suština društva su vrednosti koje moramo da gajimo i podržavamo - rekao je predsednik Srbije.

Predsednik Srbije je dodao da izjavljuje saučešće svim članovima porodica koji su izgubili najmilije.

