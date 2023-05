Nestorović: Dijalog postaje besmislen dokle god je Aljbin Kurti na vlasti! (VIDEO)

Ide se na to da Beograd izađe iz dijaloga, kako bi nas prikazali kao nekonstuktivnu stranu, pa ako je potrebno čak ga i da nas uvuku u sukob sa NATO alijansom, rekao je za TV PINK Veljko Nestorović sa portala Kosovo-online.

Komentarišući nedavne razgovore u Briselu, kao i to što Priština izbegava primenu bilo čega što je do sada potpisano, Nestorović je rekao da to nije ništa novo.

- Oni su sada otišli i korak dalje, ukinuli su upravljački tim za ZSO, i sada iz Brisela imamo poruku da to ne može da se ukine, ali mislim da ih to neće sprečiti - rekao je Nestorović.

Kako kaže, doneli su odluku da treba otvoriti most na Ibru koji spaja Južnu i Severnu Mitrovicu, sa idejom, kako dodaje, da se proteraju Srbi.

- Ovaj dijalog postaje besmislen dokle god je Aljbin Kurti na vlasti. Mislim da se ide na to da Beograd izađe iz dijaloga, kako bi nas prikazali kao nekonstuktivnu stranu, pa ako je potrebno čak ga i uvukli u sukob sa NATO alijansom - rekao je Nestorović.

On je rekao da je situacija mnogo gora sada nego što je bila u decembru.

Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije, rekao je da je ovo eskalacija i da je Kurti praktično pogazio Briselski sporazum i da nema nameru da formira ZSO kao što je dogovoreno.

- Poenta jeste što u ovim obmanama i lažima, prosto kao da međunarodna zajednica saučestvuje i pomaže manipulaciju Kurtija - rekao je Miletić.

