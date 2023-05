'SISTEM NIJE ZAKAZAO' Ana Brnabić ZA PINK: Svi u Vladi su PLAKALI, a doneli smo i čitav niz mera!

Predesdnica Vlade Ana Brnabić gostujući na TV Pink, govorila je o stravičnom zločinu u OŠ Vladislav Ribnikar, ali i o merama Vlade Srbije kako bi se sprečile ovakve tragedije i pomogčlo školama i obrazovnom sistemu.

Tema gostovanja su nove odluke Vlade posle masakra koji je počinio dečak Kosta K, kada je u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru ubio osmoro đaka i čuvara, a ranio šestoro dece i jednu nastavnicu.

Povodom stravičnog zločina proglašena je trodnevna žalost koja će trajati od petka do nedelje zaključno sa ovim danima.

Premijerka kaže da je od juče ujutru besmisleno govoriti "dobro jutro, dobar dan i dobro veče".

- Mi moramo da pokušamo, pre svega zbog sve dece u Srbiji i stanja phisoze u koju smo svi upali, da pokušamo da spustimo loptu i krenemo napred. Još će dana proći do tog trenutka - kazala je Brnabićeva i ponovo izjavila saučešće porodicima svih nastradalih.

Kaže da juče nije bilo osobe u Vladi Srbije koja nije plakala, a ni u celoj Srbiji.

- Kakve god mere da donesemo, a danas je Vlada donela čitav niz mera o kojima je sinoć pričao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, i da smo imali na snazi mislim, iz svega što vidimo, mislim da ne bi sprečile ono što se dogodilo. Ne mislim da je sistem zakazao - rekla je ona.

Kaže da je Vlada donela 10 novih mera i odlučila da proširi rad već postojeće grupe za izmenu Krivičnog zakonika.

Kaže da je Vlada donela 10 novih mera i odlučila da proširi rad već postojeće grupe za izmenu Krivičnog zakonika. Ističe da se na tome radilo već duže vreme, da se razgovaralo sa predstavnicima sindikata i NVO.

- Napravili smo i platformu "Čuvam te" i apelujem na sve profesore, nastavnike i učitelje, roditelje i učenike da pogledaju tu platformu. Mnoge škole u Srbiji je ne koriste. Mnogo smo radili na tome i dalje ćemo raditi na tome - kazala je premijerka.

Konstatuje da je najvažnije u novom setu mera smanjivanje krivične odgovornosti maloletnih lica na 12 godina i dodaje da je u Holandiji, zemlji EU, ona isto 12 godina, u Grčkoj 13, Severnoj Irskoj 10 godina...

Za korektivne mere u Grčkoj je granica 10 godina, kaže ona.

Najavila je kontrole svih streljana i pripremu izmene propisa kako bi eksplicitno bio zabranjen pristup maloletnim licima streljanama.

- Mislim da nekako radimo i govorimo kako nam odgovara u datom trenutku. Ljudi imaju često primedbe na sistem kada je nešto centralizovano, a onda imate decentralizaciju i ministarstvo prosvete da preporuku o mobilnim telefonima, onda ni to nekome ne odgovara - rekla je Bnrnabićeva.

Kaže da je škola imala i školskog policajca, profesionalno obezbeđenje, video-nadzor...

- Neko nije imao vremena da priča sa njim? Čak ni to nije tačno. Lekar prilično dobro zarađuje, majka profesor... To je ogledna škola, za primer. Ne postoji registrovano vršnjačko nasilje protiv tog dečaka koji je počinio ovaj stravičan zločin - kazala je ona.

Objašnjava da će tehnološki biti teško primeniti nove mere.

- Kada pokušate da iskontrolišete društvene mreže, koje jesu pošast ovog društva, mnogi (Fridom haus, medijska udruženja...) će izaći i reći da je to "udar na slobodu govora" - rekla je ona.

Kaže da moramo da pokušamo da nađemo neko rešenje za društvene mreže ili da više pričamo o tome i da pokušamo da podignemo svest kod ljudi o tome.

- Nije nas ovo ujedinilo. To je posebno strašno. Mislim da su političke stranke morale da se uzdrže od političkih komentara za ovu tragediju. Mislim da bi to bilo blagotovrno za ovo društvo. Nisu to uradili. Određeni mediji su ovo koristili za dalju polarizaciju i senzacionalizam - kazala je ona.

Objašnjava da zna koliko je Vlada Srbije uradila za obrazovni sistem.

- Da li smo mogli da uradimo više i da li moramo da uradimo više? Da. Ali u ovom trenutku moramo, zbog opšteg stanja u društvu da stavimo prst na čelo i da nekako nastavimo dalje, koliko god to teško bilo i u ovom trenutku izgledalo nemoguće - rekla je ona.

Podsetila je na moratorijum za izdavanje dozvola za pištolje, a biće izvršene i sve revizije dozvola.

Takođe šest meseci je dobilo MUP da obiđe sve vlasnike oružja i da u njihovim domovima vide kako se drži i kako se čuva to oružje.

-To nije igračka - rekla je ona i najavila izmene Krivičnog zakonika.

Najavila je redovno testiranje na narkotike u školama.