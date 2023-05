UVODE SE NOVE MERE BEZBEDNOSTI U ŠKOLAMA: U narednih šest meseci biće primeljeno 1.200 policajaca

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se sa članovima Vlade obraća javnosti.

- Ne možemo da pronađemo razlog. A posle toga, kod svih roditelja širom Srbije, a mi u Srbiji imamo 505.247 učenika. Roditelji su i zabrinuti i uplašeni. Roditelji pošalju dete u školu, i odu na posao, i očekuju da dete bude sigurno u školi. I onda se pojavi psihopata, monstrum, i bez trunke kajanja ubije decu. Kako ćemo da umirimo roditelje? Nekoliko je novih mera. Do sada je policija imala obavezu da pred početak nastave i posle kraja obiđu školu i onda je napuste. Mi ćemo u narednih 6 meseci primiti novih 1.200 policajaca, i prebacićemo 1000 policajaca više da provode vreme u školu.

Vučić kaže da će se time podići sigurnost, a i da će se za 80 odsto smanjiti vršnjačko nasilje u školama.

- To je za sigurnost roditelja, a pre svega majki. Ne postoje majka i baka koje su spavale proteklih dana. U Beogradu postoji 330 škola, biće 330 policajaca u svakoj školi. Biće ih više naravno. To će nas koštati 25 miliona evra više, ali smo pronašli novac - kaže on.

Autor: