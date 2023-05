IZVRŠIĆEMO RAZORUŽAVANJE SRBIJE! Vučić: Svi ljudi koji imaju oružje proći će reviziju, a kazne će biti DRASTIČNE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se sa članovima Vlade obraća javnosti.

Vučić je saopštio da je vlada donela zaključak i da se pripremaju izmene zakona o oružju i municiji.

- Svi ljudi koji imaju oružje, to je 400.000 ljudi, ne pričam o lovačkom oružju. Svi će proći reviziju, neće ostati više od 40.000 komada. Razoružaćemo Srbiju, a kazne će biti drastične. Pa da vidimo kako ćete da nabavite oružje. Ni to neće biti dovoljno, pa i za to malo oružja što ostane, biće predviđene šestomesečne provere lica, sa lekarskim, psihijatrijskim i drugim pregledima, i kada nadležne službe kažu, obavezan test na drogu, najavljen samo 48 sati ranije - kaže predsednik.

Biće predviđene šestomesečne obavezne provere i prolazak pihijatrijskih testova i prolazak testova na nedozvoljene supstance. Odmah da se odredi moratorijum od dve godine na držanje bilo kakvog oružja. Lica koja nedozvoljeno poseduju oružje imaju mesec dana da ga predaju, inače ćemo ga naći i biće kažnjeni. Onaj koji neovlašćeno prodaje oružje biće kažnjen, pooštravaju se sve kazne u odnosu na one do sad. Posebno pooštravanje kazni za noževe, peroreze i ostale predmete koji mogu da nanesu lakše i teže povrede deci.

