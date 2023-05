Bbrnabić: Zaboravili ste da je dan žalosti u nedelju, kada ste prvobitno pozivali na šetnju? Sramota!

Presednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je jutros da su dva zločina koja su se dogodila u Srbiji protekle nedelje zajednička tragedija svih i da joj je neshvatljivo da je opozicija prvobitno pozivala na proteste u nedelju.

Ona je gostujući u jutarnjem programu televizije Hepi, rekla da joj je iznenađenje da se političari ne mogu ujediniti makar u suzama.

- Umesto da svi tugujemo zajedno, deo opozicije poziva na proteste. Da li je moguće da ste zaboravili da je u nedelju takođe dan žalosti, pa ste protest zakazali tada, pa vam je neko rekao i onda ste pomerili na ponedeljak? Zaista skandal. U mnogome se razlikujemo, pa tako mi nikada ne bismo bili u stanju da izgovorimo da su oni krivi za neku ovakvu tragediju. To nije fer - rekla je Brnabić.

Ona je rekla da je cela Vlada preplakala dan kada se dogodila tragedija u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, ali da za razliku od opozicije, ona misli da su i oni plakali i bili tužni.

- Neverovatno je da vi imate političare koji kažu da je za jednu ovakvu tragediju kriv Aleksandar Vučić. Meni je to jednostavno neljudski, politizacija ovakve teme. Ako je Aleksandar Vučić kriv za sve, pa i za ovo, da li je onda kriv što naša deca prave nikada bolje rezultate na takmičenjima iz matematike? Da li je on odgovran za to što su studenti prava, koje sam primila prošle nedelje, jedni od najboljih u svetu u arbitraži? Pa škola Vladislav Ribnikar jedna je od elitnih škola, najboljih u Srbiji, imala je školskog policajca, privatno obezbeđenje, video nadzor i ništa od toga nije moglo da spreči ovakvu tragediju. Škola Ruđer Bošković, u kojoj se takođe dogodio napad nožem prošle nedelje, ima detektore za metal i nije joj pomoglo. Molim sve ljude da ne politizuju ove tragedije - rekla je premijerka.

Brnabnić ističe da protesti, na koje poziva opozicija, samo mogu doprineti dodatnim podelama i podizanju tenzija u društvu.

- Nama nove tenzije nisu potrebne, nama je sada potrebno jedinstvo. Pročitala sam izjavu Pavla Grbovića koji jaže da su podele u društvu sasvim normalna stvar i da samo društva u diktaturama nisu podeljena. Pa čekajte, to onda znači da po vašem mišljenju Aleksandar Vučić nije diktator i da mi živimo u demokratiji, a ne kako vi tvrdite u diktaturi? Još jednom apelujem na sve da spustimo loptu, razgovaramo o merama koje smo predložili umesto da stvaramo dodatne polarizacije jer od toga nećemo imati nikakvu korist - rekla je premijerka.

