Juče je održana sednica proširenog sastava Izvršnog odbora Srpske napredne stranke na kojoj je posle duže vremena učestvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Kako prenosi Informer, na toj sednici, šef države je govorio o poslednjim tragičnim događajima i pripremama za Skupštinu SNS 27. maja, ali i po prvi put pripremao stranku za opoziciono delovanje.

Kako je preneo Informer, postoje tri varijante Vučićeve odluke: 1. Prihvatanje ostavke celog kabineta Ane Brnabić. 2. Zajednička ostavka i Vlade i predsednika i izlazak na opšte izbore u kojima Vučić ne bi mogao da se kandiduje za predsednika. 3. Ostavka samo predsednika.

Urednik "Informera" Dragan J. Vučićević je rekao da će predsednik o svemu podrobno govoriti sutra. Kako kaže, pravi se situacija, da se najveća tragedija koristi u političke svrhe, gde se govori da je vlast kriva za sve što se desilo, što, kako kaže, apsolutno nije istina.

- Razumnjivo mi je mišljenje predsednika Vučića, i razumem ga. Ubeđen sam da građani razumeju isto zašto on ovako razmišlja. Ja Vučića postajem decenijama, i verujem da je za ovih 11 godina to razumela i većina građana. On nije od onih političara na kakve smo navikli, da se krije, beži od problema. Ne, on ide u susret problemima... On nikada neće pobeći od problema, niti će pobeći kao neki pre njega. Pouzdano znam da nikome neće da se skloni. Oni na najstrašnijoj tragediji, bolesno zloupotrebljavaju sve, tvrde da je Vučić kriv za ovo. Šta očekujete od njega, da čeka da prođe? Ne - rekao je Vučićević.

Kako je dodao, dešavalo se da, i dok su oni bili na vlasti, jeste bilo masovnih ubistava.

- Protiv čega će oni da protestuju? - pita se Vučićević.

On objašnjava da se u mnogim stranim zemljama dešavalo isto, ali niko nije optuživao državu i predsednika.

- Vi ste promoteri nasilja, vi to promivišete, objavljujete. Politika vam se svodi na mržnju i nasilje. Ko to, od režimskih medija poziva na nasilje? Jeste li čuli Vučića, Brnabić ili nekog ministra da poziva na nasilje? - nastavio je Vučićević.

Vučićević kaže da, ko god da u javnosti kaže nešto dobro na konto vlasti, postaje meta pomenutih medija i tzv. opozicije.

- Svakoga dana objavljujete pozive na nasilje. Niko ne sme da kaže lepu reč o državi Srbiji. Oni zloupotrebljavaju tragediju za neke političke poene, pa to je još veća tragedija. Pitam se samo, protiv čega oni protestuju? Protiv čega gospodo? Oni hoće da destabilizuju državu i to je to - naveo je Vučićević.

