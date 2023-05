OPOZICIJA NEĆE POLICAJCE U ŠKOLAMA! Dobrica Veselinović 'zablistao' u izjavi za BBC!

Poslanik koalicije "Moramo" i jedan od lidera pokreta "Ne davimo Beograd", Dobrica Veselinović, dao je "genijalnu" izjavu za britanski BBC, u kojoj je poručio da veći broj policajaca u srpskim školama nije potreban.

- Nije nam potrebno više policajaca u školama. Potrebno nam je više psihologa i više edukacije... - rekao je Veselinović.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u prvom obraćanju javnosti nakon masakra u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", najavio je hitne mere koje između ostalog podrazumevaju povećanje broja policajaca u školama, smanjenu broja dozvola za posedovanje i nošenje oružja i promenu Krivičnog zakona, koje je u petak usvojila Vlada Srbije.

- Molim ljude da budu uz svoju državu, država će znati da se obračuna sa kriminalom. Nikome od nas nije lako da stoje pred vama, ali to je obaveza svih nas. Ako su Englezi posle Hejsela uspeli da se obračunaju sa kriminalom, Australijanci posle masovnog ubijanja, imaćemo snage i mi. Hajde da sačuvamo zemlju i da to uradimo za one koji su stradali, za ovu divnu dečicu i divne ljude - rekao je Vučić tokom obraćanja dve velike tragedije koje su pogodile Srbiju u razmaku od dva dana.

