'BEOGRAD I VUČIĆ SU ODLUČNI U FORMIRANJU ZSO!' Petković poručio: Jedino što Kurti radi jeste da po ceo dan smišlja pakosti kako da uruši dijalog

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da mandat Upravljačkog tima za izradu nacrta Statuta ZSO traje sve do kraja procesa formiranja Zajednice i ne postoji nijedan pravni osnov da Aljbin Kurti jednostrano i samovoljno razrešava to telo.

Upravljačkog tima aktivan i validan potvrdili su u više navrata predstavnici Evropske unije, kao i visoki predstavnik EU za spoljnu politiku Džozep Borelj. Zato, pre nego što Kurti ospori funkcionisanje Upravljačkog tima, neka obnovi gradivo i ponovo pročita izjavu portparola EU Petera Stana da upravljački tim ne može jednostrano da se smenjuje, jer su oni deo procesa dijaloga i da je za njih sastav tog tima i dalje validan - rekao je Petković.

Prema njegovim rečima, visoki predstavnik EU Borelj takođe je naglasio u svom obraćanju, nakon poslednje runde dijaloga 2. maja, da će EU i nadalje, po potrebi, pozivati Upravljački tim na sastanke u Brisel.

- Kurtijev pokušaj da ospori sastav i mandat Upravljačkog tima nije ništa drugo do jalova kupovina vremena, ne bi li izbegao obavezu formiranja ZSO, ali mu to neće poći za rukom. Jedino što Kurti radi jeste da po ceo dan smišlja pakosti kako da uruši dijalog, pošto ne želi da formira ZSO. Ali, koliko je on u svojoj nameri odlučan, Beograd i Aleksandar Vučić su još odlučniji da se Zajednica formira - rekao je Petković.

Prema njegovim rečima, visoki predstavnik EU Borelj takođe je naglasio u svom obraćanju, nakon poslednje runde dijaloga 2. maja, da će EU i nadalje, po potrebi, pozivati Upravljački tim na sastanke u Brisel.

- Kurtijev pokušaj da ospori sastav i mandat Upravljačkog tima nije ništa drugo do jalova kupovina vremena, ne bi li izbegao obavezu formiranja ZSO, ali mu to neće poći za rukom. Jedino što Kurti radi jeste da po ceo dan smišlja pakosti kako da uruši dijalog, pošto ne želi da formira ZSO. Ali, koliko je on u svojoj nameri odlučan, Beograd i Aleksandar Vučić su još odlučniji da se Zajednica formira - rekao je Petković.

Autor: