Vučić: Biće zanimljivih političkih događaja do kraja maja, pre toga moramo sačuvati stabilnost zemlje

Predsednik Srbija Aleksandar Vučić govori o aktuelnim temama nakon dva strašna masakra koja su zadesila Srbiju, kao i o merama koje se predlažu.

Vučić je još jednom izrazio saučešće porodicama svih nastradalih u dva masakra:

Još jednom da izrazim saučešče. Ogromna je tuga. Naše je da iz te velike tragedije izađemo ujedinjeno i da naše probleme rešimo na nešto drugačiji način

- Još nismo doneli sve mere. Neko mora da se ponaša racionalno i to je posao državnog rukovodstva, zato smo birani i ne možete biti tu samo kada je nešto lepo, morate i kada je najteže. Roditreljima i deci je najteže, i nikada ne mogu da prebole - rekao je predsednik gostujući na Javnom servisu.

Istakao je da moramo da nastavimo da razmišljamo kako i na koji način da se to ne ponovi.

- Rekao sam da se plašim. Nažalost, to nam se dogodilo dan kasnije. Imam traume da se plašim svakog dana, ali mislim da je to, bez obzira na broj psihopata, koji postoje u svakom društvu...

- Kao država otišli smo korak dalje.Mere su veoma oštre i one suštinski menjaju naše društvo. Kao što je Nemačka kada je bivši gimnazijalac ubio 19 ljudi, oni su tada imali kampanju, ali su tada svi zajedno kao društvo doneli nove mere, i oni su juče ili prekjuče doneli novi zakon o društvenim mrežama za sve one koji koriste govor mržnje. Te kazne su neverovatne, i to za provajdere koji ne uklanjaju takav sadržaj. Najvećim delom, i u ovom prvom slučaju, Naravno uvek imate ljude koji su psihopate. Ne možete da zabranite da se emituje "Kum", da neko ne bi uzeo hekler i pobio ljude. Danas se ista ovakva tragedija dogodila u Teksasu - naveo je Vučić i dodao:

Mi od sutra uzimamo nelegalno oružje. Imate mesec dana rok da donesete bez ikakvih posledica, samo donesite i ostavite. Mi smo juče pronašli nedaleko u Krnjači, iza neke zgrade. Bilo je više automatskih pušaka, 650 metaka municije, ostavljeno, bačeno. Molim ljude da samo donesu u stanicu policijsku. Mi očekujemo odgovornost i da na takav način dobijemo milione metaka. Neki životi će biti i na ovaj način sačuvani, a mi smo već radili na tome, smanjili smo broj cevi. To već nailazi na velike otpore.

- I ako ostane samo 50 hiljada ljudi sa dozvolom i oni će biti kontrolisani jednom godišnje, Da vidimo da li ste koristili narkotike ili niste, a isto će da važi i za lovce. Mi time sprečavamo da oni koji su potpuno uračunljivi u nekom trenutku mogu da počine ovakve masakre i zločinje. Ovo su teške odluke za društvo i mi u tome moramo da budemo zajedno - rekao je Vučić.

Kako je dodao, ključna mera su policajci u školama.

- Ja se kao roditelj tome radujem. Ovo rešava vršnjačko nasilje. Mnogo će pomoći u normalnim situacijama. A i u ovom situacijama kada imate psihopatsko delovanje, biće dobro naoružani i opremljeni - rekao je Vučić.

Kako kaže povećavamo broj policajaca za 2500, 1200 više od onoga koliko nam odlazi u penziju da bi roditeljima pokazali da mogu da osećaju nešto veću sigurnost.

Kako kaže spreman je da sasluša stručnjake i o uvođenju KD vrata.

- Ako oni kažu da treba kupićemo ih, kolko god da košta, mi imamo za to novca. Makar to bila samo dodatna psihološka sigurnost.

- Sve ćemo da pojačamo, narodčito u ovom prvom trenutku kada je velika opasnost od ponavljanja. Ja samo molim ljude da nam lažno ne prijavljuju, ubismo svoju policiju, ti ljudi rade danonoćno. Sada je haos na društvenim mrežama. Kao ovo dete što se snimalo da daje podršku monstrumu ubici u školi, zbog broja lajkova, pregleda. Stanete i ne verujete.

Ne postoji majka koja se ne raduje da u svakoj školi postoji policajac i da može da reaguje. Očekujemo da smanji vršnjačko nasilje za 70 odsto

Kaže i da ne smemo biti zarobljenici sopstvenih mera, da se ne osećamo slobodno.

- U Americi ste ove godine imali više masovnih ubistva nego što je proteklo dana u ovoj godini - 189. Tome dodatno doprinose i socijalne mreže, i mi sada moramo da vidimo kako da što bolje obezbedimo sebe i svoju decu.

Naveo je i prethodna masovna ubistva koja su se dešavala u Srbiji: u Leksovcu, Jabukovcu, Maloj Ivačni...

On je najavio i da će sutra biti donete adekvatne političke mere.

- Biće zanimljivih političkih događaja do kraja maja, pre toga moramo sačuvati stabilnost zemlje - naveo je Vučić.

On se osvrnuo i na protest protiv nasilja u ponedeljak na koji su pozvali poslanici opozicije u Skupštini Srbije

- Nigde u svetu se ne zove na protest dan posle ovakvih tragedija. To vam ne govorim kao lider stranke, već kao predsednik Republike. Poslednji mi je mandat, ali to što radite veoma je loše i štetno za zemlju. U ovakvoj situacije se takve stvari ne rade, to je uvreda za žrtve. Pa nisu još sahranili decu, a već su počeli da govore o politici - rekao je Vučić.

Govoreći o navodima da su dani žalosti pomereni zbog utakmice, objasnivši proceduru koja mora da prođe da bi se se proglasili dani žalosti, te naglasio da to nema nikakve veze sa utakmicom.

- Kažu, dani žalosti su pomereni zbog utakmice?! Je l' vas sramota? Znate zašto morate da sačekate, morate da imate crno-na belo koliko imate mrtvih, ubijenih, da bi se znalo. Da se desilo drugačije rekli bi Vučić nije dao Partizanu da ode dalje. Izvinite što sad ovako pričam, ljudi su pokazali empatiju na utakmici - rekao je Aleksandar Vučić na Radio televiziji Srbije.

– Dani žalosti traju još četiri sata, ali će žalost trajati još mesecima. Iz najtežih dana morate da izađete da vodite zemlju - rekao je Vučić.

Najavio je da će biti objavljen i snimak sa jutjuba koji je napravlje u Srbiji, a koji je đak-ubica gledao.

- Da li ste videli koliko ima na mrežama sadržaja sa milionima pregleda neko ko poziva da treba da budu ubieni hejteri. I ubica je bio pratilac tog jednog - da li odmah treba da ga uhapsimo i da ga osudimo na 15 godina zatvora. Ovaj mali da je pratio, pokazaću to rekao je to govoreći o Kosti K. koji je počinio masakr u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar na Vračaru.

- Mnogo opasnije stvari se valjaju iza brega. Ovo što ću vam pokazati sutra, a što znam da niste videli... Nije samo pitanje TikToka. Ovo što ćete videti mislim da je na Jutjubu. Napravljeno kao igrica, spot. U našoj zemlji urađeno. Ovaj mali dečak je to pratio. Ovaj mali dečak je to pratio imamo dokaz, kao da je indigom preslikano to što je napravio. I sad mi da optužimo te dečake da su krivi za to. Da li je bilo to neodgovorno što su uradili? Jeste - naveo je Vučić.

